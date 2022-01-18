再傳防疫車隊司機確診 排班司機透露心中忐忑

桃園機場又採檢出新案例，基隆市衛生局表示，接獲中央流行疫情指揮中心通知，基隆有一名本土陽性的確診個案，是在桃園機場防疫計程車司機，桃園機場前進指揮所指揮官王必勝上午也表示，不敢樂觀看待桃機疫情，桃機第一線風險人員的採檢作業會再繼續，未來將是常態性的採檢。

桃園機場排班計程車自律委員會表示，有接獲通知有一名司機確診，該司機是防疫車隊，沒有載運一般旅客。基隆市政府表示，該名為40多歲的男性，因桃園機場連續發生群聚案後，每3天須做1次PCR篩檢，昨天定期採檢陽性確診，目前已安排部基住院。

桃機自律委員會目前依照疫情中心的指示，載客全程穿戴防護衣、手套、N95口罩及護目鏡，車上裝設隔離簾，載客結束後一定確實消毒。資深排班司機也透露，疫情兩年了，大家都戰戰兢兢，被通知載到確診旅客時心裡也有點忐忑，所以委員會每天都要用掉好幾箱的酒精，大家都怕像這位司機一樣被通知確診。

一名家住基隆的桃園機場防疫車隊司機昨天確診，資深排班司機表示，被通知載到確診旅客時，心中也會忐忑，圖為排班司機穿隔離衣待命，一旁放著酒精要求司機確實消毒。記者鄭超文／攝影

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