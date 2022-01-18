本土+17、境外49例 新竹主管確診「列明新科大個案」
國內新增66例COVID-19確定病例，分別為17例本土個案及49例境外移入；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，境外自美國入境有21例最多，至於有一例本土為新竹某公司主管做快篩為陽性反應，有明新科大工讀生於該公司任職，疑列為相關個案接觸。
指揮中心表示，今日新增本土個案為10例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。
指揮中心說明，今日新增境外移入個案為33例男性、16例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國(21例)、越南(5例)、加拿大(4例)、英國(3例)、法國(2例)、愛爾蘭、西班牙、瑞典、菲律賓、波蘭、墨西哥及巴拿馬(各1例)移入；另7例調查中。入境日介於今年1月3日至1月17日。
指揮中心統計，截至目前國內累計5,306,453例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,287,815例排除)，其中17,951例確診，分別為3,171例境外移入，14,726例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計115例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
17例本土個案背景資料
（4例）新竹一家4口：父親與
（6例）聯邦3員工（陰轉陽案例）、1家人（居家隔離期間驗出）
（4例）西堤1顧客（舊案的家人）+1月9日用餐，一家三口
（1例）西堤職場接觸者
（1例）歌友會接觸者（陰轉陽案例）
（1例）防疫計程車（第四次驗出陽性）
西堤群聚總計 38例
4員工，1月7日7位顧客，1月9日18位顧客，關連者9位
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