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本土+17、境外49例 新竹主管確診「列明新科大個案」

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
指揮中心記者會出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
指揮中心記者會出席名單由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

國內新增66例COVID-19確定病例，分別為17例本土個案及49例境外移入；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，境外自美國入境有21例最多，至於有一例本土為新竹某公司主管做快篩為陽性反應，有明新科大工讀生於該公司任職，疑列為相關個案接觸。

指揮中心表示，今日新增本土個案為10例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為33例男性、16例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自美國(21例)、越南(5例)、加拿大(4例)、英國(3例)、法國(2例)、愛爾蘭、西班牙、瑞典、菲律賓、波蘭、墨西哥及巴拿馬(各1例)移入；另7例調查中。入境日介於今年1月3日至1月17日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,306,453例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,287,815例排除)，其中17,951例確診，分別為3,171例境外移入，14,726例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計115例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

17例本土個案背景資料

（4例）新竹一家4口：父親與

（6例）聯邦3員工（陰轉陽案例）、1家人（居家隔離期間驗出）

（4例）西堤1顧客（舊案的家人）+1月9日用餐，一家三口

（1例）西堤職場接觸者

（1例）歌友會接觸者（陰轉陽案例）

（1例）防疫計程車（第四次驗出陽性）

西堤群聚總計 38例

4員工，1月7日7位顧客，1月9日18位顧客，關連者9位

圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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