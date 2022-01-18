聽新聞
test
0:00 / 0:00
校外教學去兒童新樂園 北市匡列5校採檢全陰性
新北17日爆出一名護理師確診，個案足跡13日曾經到過位於台北市士林區的科教館和兒童新樂園，同一日兒童新樂園，有不少北市小學去校外教學，教育局表示，緊急安排5所學校參與班級親師生進行擴大採檢作業，採檢人數共計811人，採檢結果皆為陰性。
教育局表示，5所學校於元月13日至兒童新樂園進行校外教學，於16日晚間經市府衛生局證實與確診者足跡重疊，昨日配合衛生局緊急安排5所學校參與班級親師生進行擴大採檢作業，採檢人數共計811人，採檢結果皆為陰性，學校會持續加強體溫及健康狀態監測等防疫措施，並持續關注疫情發展作即時的處置。
新北市這名確診護理師，1月13日早上到科教館，中午12點到下午2點，則到一旁的兒童新樂園，而且在美食街用餐，當天北市有國小學生到這裡戶外教學，就怕和足跡重疊，北市緊急擴大匡列採檢。
疫情快報
▪【疫情專題】1月18日 增17例本土、49境外 無個案死亡
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言