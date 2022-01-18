校外教學去兒童新樂園 北市匡列5校採檢全陰性

新北17日爆出一名護理師確診，個案足跡13日曾經到過位於台北市士林區的科教館和兒童新樂園，同一日兒童新樂園，有不少北市小學去校外教學，教育局表示，緊急安排5所學校參與班級親師生進行擴大採檢作業，採檢人數共計811人，採檢結果皆為陰性。

教育局表示，5所學校於元月13日至兒童新樂園進行校外教學，於16日晚間經市府衛生局證實與確診者足跡重疊，昨日配合衛生局緊急安排5所學校參與班級親師生進行擴大採檢作業，採檢人數共計811人，採檢結果皆為陰性，學校會持續加強體溫及健康狀態監測等防疫措施，並持續關注疫情發展作即時的處置。

新北市這名確診護理師，1月13日早上到科教館，中午12點到下午2點，則到一旁的兒童新樂園，而且在美食街用餐，當天北市有國小學生到這裡戶外教學，就怕和足跡重疊，北市緊急擴大匡列採檢。

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