桃機防疫計程車司機確診+1！基隆妻兒3人居家隔離

這波疫情基隆市再增1名新冠肺炎本土個案，目前2例都是桃園機場防疫計程車司機。基隆市長林右昌今天表示，這名個案因春節專案工作量暴增，近期足跡多在機場，只在13日、15日回基隆住處。同住妻子和兩個兒子PCR採檢皆為陰性，目前接受居家隔離。

林右昌說，衛生局昨天下午接獲中央流行疫情指揮中心通知，基隆新增1名本土陽性確診個案，是名桃園機場的防疫計程車司機。指揮中心月初公布的新增本土個案（案17240）是基隆人，也是防疫計程車司機。

這名個案為40多歲男性，因桃園機場連續發生群聚案，每3天須做1次PCR篩檢。1月4日、7日、10日、13日採檢皆陰性，昨天定期採檢陽性確診，案號18020。個案去年12月22日完成第3劑疫苗施打，目前安排收治衛生福利部基隆醫院，無症狀。

林右昌說，個案CT值原為31，後來採檢結果為12，研判為近期被感染案例。衛生局昨天接到通知，立即展開疫調工作。

個案自述，近期出勤都有配備防護衣、手套、N95口罩及護目鏡，車上也有懸掛隔離簾，平常除載運機場檢疫對象，還有承接桃園市衛生局列管各種檢疫對象疏運業務，並未載運一般乘客。

個案平時多待在防疫計程車上，三餐大多叫外送在車上用餐，僅在擔任值班人員時，會在航廈上客處引導乘客及車輛。他因為擔任車隊組長，每2到3天會回到機場第1、2航廈的車隊休息室處理行政業務。

這名司機在基隆與妻子和兩個兒子同住，不過他因春節專案工作量暴增，近期只有在13日及15日回家，13日回家時家裡沒人，並未與家人接觸，15日有跟家人短暫相處約30分鐘，且未配戴口罩，3名家人PCR皆為陰性，目前居家隔離。 基隆市長林右昌今天表示，這波疫情基隆市再增1名新冠肺炎本土個案，是桃園機場防疫計程車司機。記者邱瑞杰／攝影

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