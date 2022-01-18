疫情最熱點整理包／超複雜傳播鏈 西堤群聚總共爆出34例確診

染疫銀行員至桃園西堤牛排中壢中山店用餐，造成員工及其親友、顧客發生群聚感染，西堤最早確診女工讀生( 案17774 )於1月9日發病、14日確診，目前已累計34人確診，疫情持續擴大。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨提到表示，「一定有」未爆彈。預計群聚案確診人數會再增加。

Q1 : 確診人數

答 ：已累計34人 ( 內部26人、外部波及8人 )

Q2 : 染疫者身分

顧客、西堤員工、顧客家屬、朋友、社團老師、同事、同學

Q3 : 擴及場所

銀行、餐廳、電子廠、機車廠、校園

Q4 : 確診者足跡

桃園、新北、台北、新竹縣、新竹市

Q5 : 波及學校

幼兒園、安親班、國小、國中、高中、高職、大學 (內壢國小、佳音英語元生分校、美奇幼兒園、中壢高商、中壢國中，武陵高中、中興國中、新竹明新科大等等)

Q6：居隔人數

桃園預估此波超過2千人 (持續增加中)

Q7： 傳播途徑?

至今不明朗

Q8： 指揮中心後續作法?

指揮中心呼籲1/7-1/12曾到西堤餐廳中壢中山店的民眾，請速前往採檢。 圖／桃園市政府提供 圖／聯合報製作

商品推薦