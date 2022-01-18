桃機疫情趨緩？王必勝：仍不敢樂觀

桃園機場的入境高峰雖然已過，但是昨天仍有48個境外移入確診案例，桃機疫情是否控制下來，桃園機場前進指揮所指揮官王必勝上午接受訪問時表示，不敢樂觀看待桃機疫情，仍需看協勤防疫人員的感染來源為何，至於桃機第一線風險人員的採檢作業會再繼續，未來將是常態性的採檢。

根據移民署國境事務大隊的預報，今天桃園機場入境只有1170人，針對上午長程落地篩檢專案執行的成果，王必勝表示，今天早上有3架長程航班、共105名乘客，其中有3人篩檢陽性，陽性率2.86%。至於昨天一整天，長程航班共284名乘客，有17人篩檢陽性，陽性率5.99%。

王必勝指出，長程航班落地採檢到昨天已實施一周，共採檢3541人，有229人篩檢陽性，陽性率6.47%。因為現在入境人數較少，陽性率看起來是微降，但是每一架班機差異還是蠻大的，值得再觀察一陣子。

至於疾管署防疫人員確診的疫調狀況，王必勝說，已針對確診者親友同事匡列17人居家隔離、73人自主健康管理，目前採驗的結果都是陰性，也進行嚴密的健康監控，沒有特別的狀況，現在就是在等基因定序出爐，今天可能會有結果。

對於桃機的疫情是否趨緩，王必勝坦言，不敢樂觀看待，最主要還是要看先前確診防疫人員的感染鏈，假設是新的、是被其他旅客感染，不是原來的傳染鏈，就可以比較放心。但如果是原有的傳染鏈，因為已經過了很長一段時間，代表桃機裡面還有一些問題，都需等待基因定序出爐再做評判。但無論如何，就是努力地守好機場，希望不要再有新增的病例。

目前實施的第一線風險人員採檢作業，王必勝指出，採檢作業還會再延長，相關採檢「我們的定義是常態性」，在警戒期間都是星期二快篩、星期五進行PCR，目前還未討論終止的日期。 針對疾管署防疫人員確診的疫調狀況，王必勝說，已針對確診者親友同事匡列17人居家隔離、73人自主健康管理，目前採驗的結果都是陰性，目前也針對唾液採檢的防疫人員加強教育訓練。記者鄭超文／攝影 針對桃機疫情是否受到控制，桃機前進指揮所指揮官王必勝上午接受訪問時表示，不敢樂觀看待桃機疫情，仍需看協勤防疫人員的感染來源為何。記者鄭超文／攝影

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