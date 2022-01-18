快訊

美航空業者警告政府：5G將導致航班大亂、引爆航空危機

竹市一口氣+4！三民國小學童一家四口皆染疫 感染源不明

桃機疫情趨緩？王必勝：仍不敢樂觀

攝影中心 / 記者鄭超文／桃園機場即時報導
針對疾管署防疫人員確診的疫調狀況，王必勝說，已針對確診者親友同事匡列17人居家隔離、73人自主健康管理，目前採驗的結果都是陰性，目前也針對唾液採檢的防疫人員加強教育訓練。記者鄭超文／攝影
針對疾管署防疫人員確診的疫調狀況，王必勝說，已針對確診者親友同事匡列17人居家隔離、73人自主健康管理，目前採驗的結果都是陰性，目前也針對唾液採檢的防疫人員加強教育訓練。記者鄭超文／攝影

桃園機場的入境高峰雖然已過，但是昨天仍有48個境外移入確診案例，桃機疫情是否控制下來，桃園機場前進指揮所指揮官王必勝上午接受訪問時表示，不敢樂觀看待桃機疫情，仍需看協勤防疫人員的感染來源為何，至於桃機第一線風險人員的採檢作業會再繼續，未來將是常態性的採檢。

根據移民署國境事務大隊的預報，今天桃園機場入境只有1170人，針對上午長程落地篩檢專案執行的成果，王必勝表示，今天早上有3架長程航班、共105名乘客，其中有3人篩檢陽性，陽性率2.86%。至於昨天一整天，長程航班共284名乘客，有17人篩檢陽性，陽性率5.99%。

王必勝指出，長程航班落地採檢到昨天已實施一周，共採檢3541人，有229人篩檢陽性，陽性率6.47%。因為現在入境人數較少，陽性率看起來是微降，但是每一架班機差異還是蠻大的，值得再觀察一陣子。

至於疾管署防疫人員確診的疫調狀況，王必勝說，已針對確診者親友同事匡列17人居家隔離、73人自主健康管理，目前採驗的結果都是陰性，也進行嚴密的健康監控，沒有特別的狀況，現在就是在等基因定序出爐，今天可能會有結果。

對於桃機的疫情是否趨緩，王必勝坦言，不敢樂觀看待，最主要還是要看先前確診防疫人員的感染鏈，假設是新的、是被其他旅客感染，不是原來的傳染鏈，就可以比較放心。但如果是原有的傳染鏈，因為已經過了很長一段時間，代表桃機裡面還有一些問題，都需等待基因定序出爐再做評判。但無論如何，就是努力地守好機場，希望不要再有新增的病例。

目前實施的第一線風險人員採檢作業，王必勝指出，採檢作業還會再延長，相關採檢「我們的定義是常態性」，在警戒期間都是星期二快篩、星期五進行PCR，目前還未討論終止的日期。

針對疾管署防疫人員確診的疫調狀況，王必勝說，已針對確診者親友同事匡列17人居家隔離、73人自主健康管理，目前採驗的結果都是陰性，目前也針對唾液採檢的防疫人員加強教育訓練。記者鄭超文／攝影
針對疾管署防疫人員確診的疫調狀況，王必勝說，已針對確診者親友同事匡列17人居家隔離、73人自主健康管理，目前採驗的結果都是陰性，目前也針對唾液採檢的防疫人員加強教育訓練。記者鄭超文／攝影
針對桃機疫情是否受到控制，桃機前進指揮所指揮官王必勝上午接受訪問時表示，不敢樂觀看待桃機疫情，仍需看協勤防疫人員的感染來源為何。記者鄭超文／攝影
針對桃機疫情是否受到控制，桃機前進指揮所指揮官王必勝上午接受訪問時表示，不敢樂觀看待桃機疫情，仍需看協勤防疫人員的感染來源為何。記者鄭超文／攝影

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

獨／王必勝打完卡防護裝備就降級！ 桃機人員心寒控訴

影／預防桃園社區疫情傳回桃機 王必勝：已沙盤推演

【重磅快評】陽性率高得嚇人 指揮中心讓人頭皮發麻

長程航班上午篩17人陽性 王必勝：檢驗要加速

相關新聞

桃機衍伸群聚染疫人數破百？ 指揮中心下午2時說明

新冠肺炎本土疫情持續延燒，昨新增的本土個案中，有14名個案與桃機群聚所衍生的西堤餐廳一案有關，這起群聚至今已有94人染疫...

又有幼童染疫？桃園深夜宣布1國小1幼稚園明起停課14天

桃機疫情再延燒，市府教育局晚間宣布中壢區信義國小和華盛頓幼兒園明起停課14天。據了解，2名幼童是跟父母到西堤用餐時染疫，全家只有母親陰性，父親與2名幼兒都確診，這一家4口和先前確診的一家7口和一家5口無關。

西堤傳播鏈再爆14例 群聚累計34人確診

新冠肺炎本土疫情持續延燒，昨新增十七例本土個案，創近半年來新高紀錄，其中十四名個案與桃機群聚所衍生的西堤餐廳一案有關。該...

感染源不明！竹市新增確診個案 一家四口皆染疫

國內疫情升溫，竹市衛生接獲通報，一名40多歲男性PCR陽性確診，市府緊急對三名同住家人進行居家隔離並採檢，皆PCR陽性確...

聚焦「桃園西堤傳播鍵」 意外讓桃園、中壢網友戰翻

新冠肺炎本土疫情延燒，昨新增十七例本土個案，其中十四例與桃機群聚所衍生的西堤餐廳一案有關。該起事件引起桃園人的不滿，認為外界以「桃園西堤」統稱這次傳播鏈，讓真正的桃園西堤「很無辜」。

台美混血妹打兩劑疫苗仍在美確診 親曝Omicron症狀：全身都在痛

知名美國媽媽歐陽姍的女兒Christina是個YouTuber，她前天在自己的頻道公開了自己確診Omicron的消息，並詳述受到感染的過程。她也表示，自己雖然了兩劑疫苗，但仍然受到嚴重的症狀所苦，不但頭很痛、還全身痠痛到受不了，好在現在已經平安康復。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。