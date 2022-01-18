台美混血妹打兩劑疫苗仍在美確診 親曝Omicron症狀：全身都在痛
知名美國媽媽歐陽姍的女兒Christina是個YouTuber，她前天在自己的頻道公開了自己確診Omicron的消息，並詳述受到感染的過程。她表示，自己雖然已經打了兩劑疫苗，但仍然受到嚴重的症狀所苦，不但頭很痛、還全身痠痛到受不了，還表示Omicron的傳播速度真的「快到讓你不知道怎麼得的」。
Christina說，她在去年7月1號打完第二劑，在12/28時，手機的確診足跡app通知她「有暴露風險」，1/2開始有症狀，1/3做快篩就發現自己確診了。經過回想，弟弟可能是在工作的地方被客人感染。且她弟弟、弟弟的女友、男友也都確診，弟弟的女友還是二度確診，唯一沒有確診的是女友的室友，可能是因為她已經打了第三劑的關係。
Christina也透露她們一家感染後的變化，每個人的病況都不太一樣。她男友和弟弟的症狀都很輕微，但她自己在確診的前面第二到第三天，不但頭非常的痛、還全身痠痛，連吞東西都有困難。她也表示那時候看新聞真的會讓心裡很慌，好在現在他們家人都已經康復，她也當場重新使用快篩測試，已經呈現陰性。
她最後感嘆，雖然大家都說Omicron症狀輕微，但她的傳播速度真的非常的快，甚至會不太清楚自己到底是怎麼得到的。她也慶幸媽媽歐陽姍已經回台灣，不然如果還在美國「應該會蠻恐怖的」。她還訪問同住的爸爸「會不會擔心」，爸爸也豁達表示一開始會，但後來她們的自我隔離都做的很好，且她們染疫後免疫力會得到增強，所以「很好」。
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