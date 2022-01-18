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竹市一口氣+4！三民國小學童一家四口皆染疫 感染源不明

桃機衍伸群聚染疫人數破百？ 指揮中心下午2時說明

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
指揮官陳時中。圖／本報資料照
指揮官陳時中。圖／本報資料照

新冠肺炎本土疫情持續延燒，昨新增的本土個案中，有14名個案與桃機群聚所衍生的西堤餐廳一案有關，這起群聚至今已有94人染疫。而昨天深夜桃園又傳出有幼童染疫，這起群聚染疫人數是否破百，指揮中心下午2時舉行記者會，由指揮官陳時中對外說明。

昨新增17例本土個案，創近半年來新高紀錄。而桃機衍伸群聚案一路從清潔人員、歌友會、居服員，往銀行、餐廳擴散。

其中聯邦銀行行員於一月七日至西堤聚餐，引發另一波群聚感染，昨天再添14名相關個案，包括兩名於一月七日用餐的顧客、八名於一月九日用餐的顧客，以及一名餐廳員工，再加上三名染疫顧客的同事、室友，光餐廳相關就有34人染疫。

對於餐廳是否還有未爆彈？陳時中昨坦言，「雖然希望不會有，但相信一定有」，除持續擴大採檢，呼籲一月七日至十二日曾至西堤中壢中山店用餐者，盡速接受篩檢。

而桃市府教育局昨晚間宣布中壢區信義國小和華盛頓幼兒園明起停課14天。據了解，兩名幼童是跟父母到西堤用餐時染疫，全家只有母親陰性，父親與兩名幼兒都確診，這一家四口和先前確診的一家七口和一家五口無關。

因應國內疫情升溫，許多民眾紛紛施打第三劑新冠肺炎疫苗。指揮中心今起開放第20輪疫苗預約，提供已完整接種兩劑疫苗滿12周且滿18歲以上民眾，預約接種追加劑。只要在去年11月7日已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12周、18歲以上民眾，就可預約。

西堤目前已34人染疫。圖／指揮中心提供
西堤目前已34人染疫。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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