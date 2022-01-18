聚焦「桃園西堤傳播鍵」 意外讓桃園、中壢網友戰翻
新冠肺炎本土疫情延燒，昨新增十七例本土個案，其中十四例與桃機群聚所衍生的西堤餐廳一案有關。該起事件引起桃園人的不滿，認為外界以「桃園西堤」之名統稱這次傳播鏈，讓真正的桃園西堤「很無辜」。
桃園民眾在PTT表示，事實上，桃園有一家西堤，中壢區也有一家西堤，但現在新聞標題多半只寫「桃園西堤群聚」，恐有混淆之嫌，讓人以為是桃園這家西堤群聚。
網友想為桃園西堤平反，認為外界應改以「中壢西堤」來稱呼此波群聚衍生案，「是中壢好嗎，桃園從來沒有管過中壢」、「中壢不配成為桃園一部分」、「桃園跟中壢不一樣好嗎」，這次的群聚應該用「中壢破口」、「中壢病毒」來稱呼。也有人嘲諷，不稱桃園西堤，乾脆都叫「北部西堤」好了，還有人說：「中壢可以併大新竹共同圈」，徹底與桃園脫勾。
有人還認為：「桃園不敢說，一直西堤什麼？」但也有人認為「桃園不是破口，但西堤是」，有人說，此次西堤群聚案讓王品股價大跌近3%，果然是「全部的西堤都中槍」。針對這次西堤群聚案，也有人認為「西堤老闆不夠緊張」，還有網友發揮創意幫「西堤群聚」取了一個英文名：「T-virus」。
疫情快報
▪【疫情專題】1月17日 增17本土「創今年單日新高」、48境外 無個案死亡
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言