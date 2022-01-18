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聚焦「桃園西堤傳播鍵」 意外讓桃園、中壢網友戰翻

聯合新聞網 / 綜合報導
西堤群聚目前已確定延伸至多個幼兒家庭、各級學校，確診者足跡遍及桃園、新竹、台北市等多縣市，但此波群聚案卻意外引起桃園和中壢的民眾戰翻。本報資料照片
西堤群聚目前已確定延伸至多個幼兒家庭、各級學校，確診者足跡遍及桃園、新竹、台北市等多縣市，但此波群聚案卻意外引起桃園和中壢的民眾戰翻。本報資料照片

新冠肺炎本土疫情延燒，昨新增十七例本土個案，其中十四例與桃機群聚所衍生的西堤餐廳一案有關。該起事件引起桃園人的不滿，認為外界以「桃園西堤」之名統稱這次傳播鏈，讓真正的桃園西堤「很無辜」。

桃園民眾在PTT表示，事實上，桃園有一家西堤，中壢區也有一家西堤，但現在新聞標題多半只寫「桃園西堤群聚」，恐有混淆之嫌，讓人以為是桃園這家西堤群聚。

網友想為桃園西堤平反，認為外界應改以「中壢西堤」來稱呼此波群聚衍生案，「是中壢好嗎，桃園從來沒有管過中壢」、「中壢不配成為桃園一部分」、「桃園跟中壢不一樣好嗎」，這次的群聚應該用「中壢破口」、「中壢病毒」來稱呼。也有人嘲諷，不稱桃園西堤，乾脆都叫「北部西堤」好了，還有人說：「中壢可以併大新竹共同圈」，徹底與桃園脫勾。

有人還認為：「桃園不敢說，一直西堤什麼？」但也有人認為「桃園不是破口，但西堤是」，有人說，此次西堤群聚案讓王品股價大跌近3%，果然是「全部的西堤都中槍」。針對這次西堤群聚案，也有人認為「西堤老闆不夠緊張」，還有網友發揮創意幫「西堤群聚」取了一個英文名：「T-virus」。

新冠肺炎 COVID-19

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