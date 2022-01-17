快訊

最後一刻兌領！去年2注大樂透得主竟是同一人 1.64億年前抱走

金融機構首例！這家銀行晚間宣布 員工春節後「先做快篩」才准上班

桃園確診15人本土 鄭文燦：14名與西堤群聚相關

中央社 / 桃園17日電

桃園市長鄭文燦表示，桃園市今天共有15名本土確診個案，其中6人為居隔二採陽性，另8人是西堤餐廳顧客經匡列採檢後確診，14人與西堤群聚感染相關；另案17970在疫調中。

鄭文燦下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會時表示，案18000是餐廳員工，居隔一採陰性二採陽性確診；另外7日的2名客人是家庭聚餐，案17996是媽媽、案17971是祖母，2人居隔中採檢二採確診，疫調仍在進行中。

鄭文燦說，案17973為先前確診的案17904所服務的公司同職場員工，居隔期間二採陽性。另外，有明新科技大學的同住友人住在桃園，為案17999，也是居隔的同學二採陽性。

另外，仁寶電腦公司採檢1595人，有另外衍生1名員工確診為案17972，相關的足跡跟傳播路徑還在調查，為確保安全起見工廠停工7天，市府會在19日開始進行二採。

鄭文燦說，以上6人都是居隔中二採陽性，基本上較沒有擴大風險。

鄭文燦指出，另有西堤餐廳4組客人，其中8人確診，第1組為5人家庭聚餐，目前共4人確診，分別為母親案17974跟3個孩子案17975、案17976及案17977，至於爸爸則是居隔。

鄭文燦說，第2組為6名家人聚餐，有2人確診，分別為是案17997與案17998，其餘家人居隔。第3組是機車行共7人聚餐，1人確診為案17969，其他人居隔。至於第4組客人也是6人聚餐，確診者為案17983，是1名貨車司機。

鄭文燦表示，市府針對這4組家庭的同住家人都要匡列居隔、職場調查，親密接觸者也必須匡列居隔。另外孩童就讀的國小及幼兒園，相關學校都是全校採檢、全班居隔，市府也會設置專案採檢站進行國小跟幼兒園的採檢。

鄭文燦指出，必須把防護網匡大一點，衍生的職場感染或學校風險採檢一樣要進行，目前採取的方案是，學校有1人確診，就全校採檢並停課14天，若是學生家人確診，市府會進行家人的採檢，並預防性停課一天，同學採檢陰性學校就可以復課，市府會在每1次預防性停課時，用最快的速度讓採檢結果出爐。

衛生局長王文彥表示，仁寶電腦一對在15日確診的情侶，其中的女員工還在健行科技大學上課，市府疫調時發現2人7日曾到西堤用餐，女員工8日曾到校考試後就沒有再到健行科大，也未參加忘年會，因此對健行科大的師生威脅相對較小，市府雖然有通知採檢，但是未對其他學生做任何限制。

衞生局在會後補充表示，案17970於15日在中壢區發生車禍事故，經送醫後採檢確診，目前相關疫調仍在進行中。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

鄭文燦：仁寶電子1員工確診 桃園平鎮廠停工7天

桃園再爆1電子廠群聚 鄭文燦：出現2人確診

鄭文燦與英系結盟？陳明文女兒陳冠穎接任桃園青年局長

病毒每3天就傳播一輪 鄭文燦：家庭職場需擴大匡列採檢

相關新聞

亞東染疫護理師曾到海底撈 新北將發93封簡訊提醒

新北今日新增兩例確診，其中亞東護理師的案例感染源仍不明，且曾去過北市兒童新樂園、科教館、大賣場及板橋大遠百海底撈。針對是...

桃園男車禍竟確診 2救護員穿防護自主管理、4警戴口罩隔離

中央疫情指揮中心今天公布桃園市江姓男子本月15日車禍送至部立桃園醫院就醫，因需住院採檢陽性，造成前往處理的中壢分局警察、...

西堤群聚疫情傳播迅速 台大醫籲回歸社區防疫

聯邦銀行與西堤餐廳COVID-19群聚持續擴大，國內感染症專家直言疫情控制困難，只能回歸社區防疫，人人提高警覺，勤洗手、...

中壢西堤傳播鏈已33人確診 這幾天是觀察傳染力關鍵

桃園市長鄭文燦今天在防疫記者會上指出，中壢西堤餐廳群聚衍生出的傳播鏈有33名確診者，包括4名員工還有7日6名客人，9日1...

西堤染疫持續延燒！仁寶再添1名確診 廠區全面停工

指揮中心今（17）日召開記者會，指揮官陳時中表示，仁寶（2324）匡列接觸者共檢驗1,595人，今日新增1例確診（案17...

西堤爆2波群聚感染 鄭文燦籲：7日後曾用餐者都應採檢

桃園疫情不斷擴大，西堤群聚再增14人，桃園市長鄭文燦下午表示，西堤在7日、9日出現兩波群聚感染，呼籲只要是7日以後曾到西...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。