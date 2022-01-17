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COVID-19潛伏期變短 陳時中：未來研議縮短檢疫期

中央社 / 台北17日電

指揮中心指揮官陳時中今天表示，台灣目前仍維持正常生活，疫情控制仍是世界上數一數二，目前觀察COVID-19病毒潛伏期變短，未來將朝向將檢疫日期縮短方向研議。

Omicron變異株肆虐，世界各國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍嚴峻。陳時中今天在疫情記者會上表示，Omicron變異株傳播力快速，大家要有心理準備與相關防疫作為，但是要有限度，並非完全不跟社會接觸，而是在追求低風險下能讓社會正常運作。

陳時中表示，行政院長蘇貞昌常講「台灣是福地」，他援引「數據看世界」（Our World Data）網站評估的防疫警戒等級分數，相較於其他國家為40幾分或80幾分，台灣僅約20分，且台灣仍維持正常生活，顯示疫情控制仍在世界數一數二，將努力維持。

陳時中也透露，目前觀察COVID-19病毒潛伏期變短，將會請專家討論，未來將會觀察世界情況，朝向將檢疫日期縮短的方向來走。

新冠肺炎 COVID-19

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