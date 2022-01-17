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明新科大染疫女學生室友也確診 衛生局持續在校內採檢

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明新科大染疫女學生室友也確診 衛生局持續在校內採檢

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
衛生局在明新科大校園內設篩檢站，仁慈醫院快篩部隊進駐，持續採檢當中。記者巫鴻瑋／翻攝
衛生局在明新科大校園內設篩檢站，仁慈醫院快篩部隊進駐，持續採檢當中。記者巫鴻瑋／翻攝

中央流行疫情指揮中心今天（17日）公布17例本土確診個案，其中明新科大新增1例確診為案17999，是昨天公布確診案17932的同宿舍室友；衛生局持續滾動式匡列，並且在校園內設篩檢站，呼籲民眾前來採檢。

新竹縣衛生局呼籲，若有相關公共場所足跡或覺得有採檢必要的民眾，可攜帶健保卡，前往明新科大採檢站進行採檢，篩檢時間為下午2點到5點。

衛生局也提供新豐湖口民眾，加開疫苗接種，今天下午1點到4點在新豐松柏活動中心，備有600劑莫德納疫苗，民眾有施打第3劑需求都可免預約、隨到隨打，不過需記得帶健保卡及接種黃卡。

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