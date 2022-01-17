本土+17 創今年新高 西堤相關群聚一夜暴增14例
新冠肺炎本土疫情持續延燒並「無收斂之勢」。國內今天新增17例本土個案，創下今年新高。其中桃機衍伸社區感染案持續擴大，銀行行員一月七日曾聚餐的西堤餐廳再燒出客人、員工等14名個案。指揮中心指揮官陳時中表示，另外新增48例境外移入，37例為落地採檢驗出，11例為居家檢疫採檢驗出。
新增本土個案為8例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，其中14名為西堤餐廳衍伸的個案。
八名為1月9日前往西堤餐廳用餐的顧客，為一家五口前往用餐，除爸爸陰性外，媽媽和兩位小孩都染疫。
另外新增一名員工（案18000），以及1月7日兩名顧客（案17971、案17996），為原先報告一家人在此用餐，先前已有兩名五歲以下幼兒染疫，現在增加媽媽、阿嬤也驗出陽性，這些人員但已先行居家隔離，因此對社區影響小。
而曾前往西堤用餐的明新科大染疫者（案17932）的室友（案17999）也染疫。一對前往用餐情侶在仁寶電子廠工作的同事（案17972）也都驗出陽性。
另外與桃園群聚無關的三位零星個案，分別為亞東醫院護理師，非照護專責病房，將進行基因定序確認。以及仁愛醫院護理師（案17701）的男友，以及一名因車禍就醫篩檢的個案也確診。
另今日新增境外移入個案為28例男性、20例女性，年齡介於未滿10歲至50多歲，分別自美國(28例)、菲律賓(2例)、法國、愛爾蘭、荷蘭、哥斯大黎加、加拿大、丹麥及德國各一例移入；另11例調查中。入境日介於今年1月2日至1月16日。
指揮中心統計，截至目前國內累計1萬7885例確診，分別為3122例境外移入，1萬4709例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計115例移除為空號。
2020年起累計851例新冠肺炎死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
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