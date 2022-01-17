北市警不適PCR陰性 警局啟動防疫應變機制

Omicron變種病毒最近進攻台灣，確診範圍不斷擴大，而日前台北市長柯文哲以及新北市長侯友宜紛紛公開表示要推動疫苗護照，認為現在是推動該措施的良好時機，然而，在台灣推動疫苗護照真的可行嗎？本文將針對這次的事件，簡單點出目前台灣防疫的兩個荒謬點。

2022-01-17 12:05