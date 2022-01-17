Omicron確診人數恐大增 醫曝：台灣防疫警戒分數是發達國家中最低
Omicron入侵台灣，然而有醫師指出，台灣的「防疫警戒等級分數」幾乎是發達國家中最低的，只有20分左右，醫師預判，不久後Omicron確診人數可能會大幅增加。
精神科醫師潘建志在臉書貼文中表示，各國對於Omicron入侵都很緊張，以World Data網站學者評估的防疫警戒等級分數顯示，第三劑疫苗覆蓋率近五成的德國，近日確診數創下歷史新高，但他們的防疫警戒程度也拉到了84分，超過台灣三級警戒。
而美國、日本、新加坡、韓國、以色列防疫警戒等級分數落在40到60分左右，義大利、法國、加拿大也都有70分以上，反觀台灣卻只有20分，雖然網路上有篇文章是旅荷蘭台灣人認為，「Omicron確診就跟感冒一樣，台灣為何這麼恐慌？」但荷蘭的警戒分數也高達65分。
潘建志表示，不久後「Omicron確診數字在台灣就會呈指數級大量增長」，他也說，「那麼，台灣警戒程度應該升級嗎？特別是在農曆年前？大家怎麼看？」
剛從英國返台網友留言分享，「我同事他們大人小孩，得到病毒也是一起在家隔離待一陣子（一兩個禮拜），只要PCR 陰性就可以恢復生活了，基本上得到病毒也不用去醫院，在家隔離就好，雖然每天有人確診，但是生活還是沒有影響，是時候與病毒共存了。而且他們沒什麼戴口罩了，話說我們也常常放假去英國酒吧夜店，數不清的群聚、喝酒、搭地鐵、跳舞，自己本身都沒得過，覺得奇怪」。
也有網友建議「讓大家過個年，不要強制停止經濟活動。但應該要有些規範來減少群聚，特別是尾牙聚餐看電影唱歌一類的，能免則免。現階段靠民眾自覺，讓傳播的速度放慢下來，感染源增加到一個程度後，更需要靠非藥物介入措施，來壓低曲線」。
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