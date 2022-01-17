快訊

染疫疾管署人員足跡曝光 曾到北車五十嵐、光南、大創

傳雲林張家將被調查 張麗善：這是政治鬥爭

桃機防疫人員染疫 足跡台北車站、家樂福超商

中央社 / 台北17日電

台北市衛生局公布案17928足跡，包含台北捷運台北車站、明德站、超商、家樂福、光南、大創等賣場。

衛生局表示，案17928為北市個案，於可傳染期的11至15日足跡，包含搭捷運往返台北車站及明德站，去過統一超商及全家、家樂福、光南與大創。

衛生局表示，此案15日已收治於安心檢疫所。

昨天中央流行疫情指揮中心公布國內新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案中，有1人為桃機防疫人員。機場前進指揮所指揮官王必勝今天表示，確診的防疫人員是輪值發燒篩檢站及入境旅客唾液篩檢區，與長程航班落地採檢專案不同，沒有關聯，也非因此專案確診。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

防疫人員染疫 王必勝：採檢候機室工作人員一律穿標準隔離衣

獨／王必勝打完卡防護裝備就降級！ 桃機人員心寒控訴

影／預防桃園社區疫情傳回桃機 王必勝：已沙盤推演

【重磅快評】陽性率高得嚇人 指揮中心讓人頭皮發麻

相關新聞

最新疫情／深夜確診再增母子3人 1國小1幼園1安親班停課

桃園市教育局今天深夜接到衛生局通報，新增三名沒有案號的確診者，導致1國小1幼兒園1安親班明起停課14天，治平高中預防性停課1天。

桃機防疫人員確診 立委曝1天僅1件隔離衣重複使用

中央疫情指揮中心昨公布一名桃園機場防疫人員確診，感染源不明，有其他防疫人員質疑，裝備不足恐是防疫人員染疫原因。民眾黨立委...

染疫者足跡擴及北台灣 企業啟動分流上班

桃園西堤中山店群聚染疫人數持續增加，昨天新增十三例本土新冠肺炎病例中有十一例和西堤有關，其中母子三人昨深夜確診，尚未有案...

確診科大老師足跡再增加 已採檢相關接觸者456人

新竹縣確診的明新科大師生，經衛生局疫調持續，今天上午再確認2處新增足跡，分別是12日深夜11點曾到家樂福超市新豐建興店及...

影／仁寶平鎮廠染疫員工停工 廠區及移工宿舍周邊大清消

疫情延燒電子大廠，桃園市仁寶平鎮廠員工情侶確診，全廠員工1500人召回篩檢，廠方在附近社區租用多棟房子當外籍移工宿舍，引...

西堤用餐家庭再增四人確診？指揮中心下午二時說明

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中將聯邦銀行健行分行之群聚，稱為此波疫情的「重中之重」，然而，西堤牛排中壢中山店的群聚規模...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。