桃機防疫人員染疫 足跡台北車站、家樂福超商

台北市衛生局公布案17928足跡，包含台北捷運台北車站、明德站、超商、家樂福、光南、大創等賣場。

衛生局表示，案17928為北市個案，於可傳染期的11至15日足跡，包含搭捷運往返台北車站及明德站，去過統一超商及全家、家樂福、光南與大創。

衛生局表示，此案15日已收治於安心檢疫所。

昨天中央流行疫情指揮中心公布國內新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案中，有1人為桃機防疫人員。機場前進指揮所指揮官王必勝今天表示，確診的防疫人員是輪值發燒篩檢站及入境旅客唾液篩檢區，與長程航班落地採檢專案不同，沒有關聯，也非因此專案確診。

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