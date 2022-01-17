西堤用餐家庭再增四人確診？指揮中心下午二時說明

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中將聯邦銀行健行分行之群聚，稱為此波疫情的「重中之重」，然而，西堤牛排中壢中山店的群聚規模，恐怕更加沈重。昨天深夜又傳出有用餐家庭確診，外傳今最少新增四名本土病例，指揮中心將於今下午二時說明最新疫調結果及可能的傳播鏈。

西堤群聚目前已確定延伸至多個幼兒家庭、各級學校，確診者足跡遍及桃園、新竹、台北市等多縣市。面對疫情持續擴散，許多金融企業已採居家辦公；以桌邊慶生服務聞名的餐廳發生群聚，也令人擔憂外食防疫措施未上緊發條。

指揮中心是否將再次建議分流上班，或針對餐廳內用重啟梅花座、隔板、禁止桌邊歌唱表演等限制，外界也相當關切。

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