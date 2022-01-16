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疫情延燒！士林科教館、天母家樂福出現確診足跡 宣布清消停業
桃園西提群聚案延燒，今晚傳出新竹遠東SOGO百貨和巨城購物中心有確診足跡外，台北士林科教館以及天母家樂福也傳出有確診足跡，北市衛生局表示正在查證當中。
士林科教館表示，接獲北市衛生局通知，有新冠肺炎確診者於今年1月13日參觀科教館本館7樓，因此明日將閉館並進行全面清消，7樓特展暫停開放3天，預計周四恢復營運。
據了解，確診者並非進入目前相當熱門的TEAMLAB未來樂園展。至於是哪個確診個案前往以及匡列人數，衛生局表示還在查證當中。
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