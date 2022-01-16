快訊

電信三雄防疫升級！台哥大6縣市居家上班 中華電、遠傳員工彈性居家辦公

士林科教館、天母家樂福出現確診足跡 宣布清消停業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情延燒！士林科教館、天母家樂福出現確診足跡 宣布清消停業

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北士林科教館宣布，因有確診者足跡，7樓展區暫停開放3日，周四恢復營運。圖／翻攝自Google map
台北士林科教館宣布，因有確診者足跡，7樓展區暫停開放3日，周四恢復營運。圖／翻攝自Google map

桃園西提群聚案延燒，今晚傳出新竹遠東SOGO百貨和巨城購物中心有確診足跡外，台北士林科教館以及天母家樂福也傳出有確診足跡，北市衛生局表示正在查證當中。

士林科教館表示，接獲北市衛生局通知，有新冠肺炎確診者於今年1月13日參觀科教館本館7樓，因此明日將閉館並進行全面清消，7樓特展暫停開放3天，預計周四恢復營運。

據了解，確診者並非進入目前相當熱門的TEAMLAB未來樂園展。至於是哪個確診個案前往以及匡列人數，衛生局表示還在查證當中。

台北士林科教館宣布，因有確診者足跡，7樓展區暫停開放3日，周四恢復營運。圖／截自台北科教館網站
台北士林科教館宣布，因有確診者足跡，7樓展區暫停開放3日，周四恢復營運。圖／截自台北科教館網站

天母家樂福公告停業清消。圖翻攝自PTT
天母家樂福公告停業清消。圖翻攝自PTT

新冠肺炎 COVID-19 北市 衛生局

延伸閱讀

竹縣府公布明新科大染疫師生足跡 50嵐、小兒科、家樂福入列

染疫科大生曾去巨城藏壽司用餐2小時 明天將停業清消

確診者足跡進入 竹市巨城購物中心晚間7點閉店清消

廚師確診北市信義區餐酒館停業14天 24人採檢中

相關新聞

疫情延燒！士林科教館、天母家樂福出現確診足跡 宣布清消停業

桃園西提群聚案延燒，今晚傳出新竹遠東SOGO百貨和巨城購物中心有確診足跡外，台北士林科教館也在官方網站上宣布，有確診者曾...

竹縣府公布明新科大染疫師生足跡 50嵐、小兒科、家樂福入列

新竹縣晚間公布確診個案17932明新科大女學生與案17933女老師足跡，從11日到15日期間涵蓋多間學校周邊餐飲、小吃店，就連家樂福超市、竹北的五十嵐飲料店同樣有足跡，稍早新竹市...

染疫科大生曾去巨城藏壽司用餐2小時 明天將停業清消

新竹市政府今指出，稍早收到新竹縣政府通報，經疫調顯示，案17932曾於1月11日晚間7至9點到新竹巨城購物中心藏壽司用餐...

浴廁、廚房全共用！明新科大住宿生確診 學生揭宿舍環境憂心

位於新竹縣新豐鄉的明新科大，因有2名師生確診，學校緊急停課2天，衛生局也派仁慈醫院的快篩部隊進駐展開採檢，預計首波將採檢...

天母家樂福淪陷 北市坦承：有確診桃機防疫人員足跡

桃園西堤群聚延燒，繼新竹遠東SOGO百貨和巨城購物中心今晚間爆出確診足跡，台北士林科教館及天母家樂福、兒童新樂園也傳出有...

防疫下一步？ 陳建仁：高疫苗覆蓋率國 不追求零確診

面對來勢洶洶的Omicron疫情，台灣該怎麼辦？「我們已經準備好了！」前副總統陳建仁表示，台灣人已有足夠的防疫能力和知識...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。