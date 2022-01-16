動態清零或與病毒共存 兩方交峰論戰

「動態清零」與「與病毒共存」正反論戰！隨著高傳染力的新變種Omicron出現，許多國家走向「與病毒共存」的措施。而台灣也因此出現兩派聲音，一派認為新一波疫情多輕症，不需要堅持清零，而讓社會停擺；而另一派則說，新冠肺炎對未接種疫苗者仍有很大的殺傷力，也可能造成醫療量能的崩潰，要謹慎防範。

社會不能因疫情停擺

面對已延燒兩年的新冠肺炎疫情，各國都採取不同的防疫政策。目前世界防疫主要有兩個走向，「與病毒共存」與「動態清零」兩種模式，雙方各執一說。

隨著各國疫苗接種率的提高，新冠肺炎導致重症、需要住院治療的狀況愈來愈少，不少專家提出「與病毒共存」的想法。台大兒童醫院院長黃立民指出，目前國內氛圍來看，指揮中心仍猶豫是要「清零」還是要跟「病毒共存」，更強調如果要清零，那得升三級、取消公共活動才有辦法。

中華民國防疫學會理事長王任賢指出，季節性流感的政策就是最典型的不清零「與病毒共存」，重症才必須通報，必須住院治療。更有PTT網友指出，「共存不是說不打疫苗、不戴口罩或不洗手，而是沒有必要為了堅持清零而讓整個社會停擺。」

因應返鄉人潮增多，出現大量境外移入，同時本土疫情也逐漸升溫的狀況，為了避免醫療能量崩潰，指揮中心於15日實施確診患者分流，陳時中則表示，將針對輕症、無症狀或青壯年的確診者，訂定指標後，送到加強版防疫旅館或集中檢疫所，而非送到負壓隔離或專責病房。

醫療重壓難抵抗

然而，支持清零政策的聲音認為，新變種Omicron雖然重症率低，但傳染力極強。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞曾於10日表示，確診個案雖然多為輕症，但如果沒有完整接種疫苗，染疫還是可能出現中、重度症狀。所以面對疫情仍須慎重處理，以免傳染規模再擴大，成為醫療量能、經濟的重大負擔。

此派網友指責，與病毒共存是「放推」論點，國外重症病患很少的原因是疫苗覆蓋率高，並舉有一半人口未打疫苗的俄羅斯為例指出，該國死亡率還是高達4%。而且國際疫情尖峰時刻，已有許多人之前就感染過Delta或Alpha，「體內抗體還有保留病毒的記憶」，跟沒有大流行的台灣不可以相提並論。

一位在美國醫院工作的網友也指出，美國很多醫院因醫療量能緊繃而暫停沒有急迫性的手術，雖然這些手術短期不做不會死人，但卻會影響病患生活品質；就社會層面來看，警消、醫護人手不足，各行各業都有相似的狀況。

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦