染疫科大生曾去巨城藏壽司用餐2小時 明天將停業清消
新竹市政府今指出，稍早收到新竹縣政府通報，經疫調顯示，案17932曾於1月11日晚間7至9點到新竹巨城購物中心藏壽司用餐，該確診者為新竹縣某科技大學女學生，市府立即啟動應變措施，該餐飲店啟動場所清潔消毒工作，並自即日起至19日暫停營業。巨城購物中心明日也將停止營業一天進行全館消毒。
衛生局指出，目前市府已於購物中心共同啟動同時段員工與用餐顧客之名單調查，以進行後續匡列與採檢。
巨城購物中心指出，今天傍晚接到衛生局通報有確診者足跡後，即提前閉店進行全館清潔消毒工作，以及對所有路徑的專櫃人員及工作同仁實施PCR檢測，並於17日暫停營業一天持續進行清消。日後亦將持續嚴格執行各項防疫措施。
疫情快報
▪【疫情專題】1月16日 確診增10本土、41境外 無個案死亡
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言