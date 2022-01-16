染疫科大生曾去巨城藏壽司用餐2小時 明天將停業清消

新竹市政府今指出，稍早收到新竹縣政府通報，經疫調顯示，案17932曾於1月11日晚間7至9點到新竹巨城購物中心藏壽司用餐，該確診者為新竹縣某科技大學女學生，市府立即啟動應變措施，該餐飲店啟動場所清潔消毒工作，並自即日起至19日暫停營業。巨城購物中心明日也將停止營業一天進行全館消毒。

衛生局指出，目前市府已於購物中心共同啟動同時段員工與用餐顧客之名單調查，以進行後續匡列與採檢。

巨城購物中心指出，今天傍晚接到衛生局通報有確診者足跡後，即提前閉店進行全館清潔消毒工作，以及對所有路徑的專櫃人員及工作同仁實施PCR檢測，並於17日暫停營業一天持續進行清消。日後亦將持續嚴格執行各項防疫措施。

商品推薦