東興國中染疫2班集中隔離 校方：明天提早放寒假
桃園疫情在校園延燒，中壢區東興國中至今累計2名學生確診，校方停課14天，校長林祺文今天下午表示，因應疫情緊急，許多老師集中隔離無法上課，校方決定明天提早舉辦線上結業式及校務會議，師生將不必再進校園，避免疫情感染。
東興國中爆發學生確診，校方立即停課14天，學生採線上教學至14日（周五），許多課程無法接續，林祺文表示，該校2個班學生確診，師生一起隔離，造成許多老師無法進行線上教學，至今總共留下350堂課，因欠缺老師線上授課，校方決定提早至明天舉辦線上結業及校務會議，師生不必再上課，直接放寒假，行政人員正常上班。
該校突然爆發2學生確診，留下學生這學期許多堂課未上完，林祺文表示，因為疫情影響，這學期留下缺課，將等到下學期開學後，校方會找時間，安排老師為學生進行實體補課，不會影響學生課業，校園也會進行大清消和篩檢，避免產生疫情。
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