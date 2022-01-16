西堤群聚增6顧客確診 陳時中籲餐廳管理多緊張一些

桃園中壢西堤餐廳群聚新增6名顧客確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，西堤餐廳顧客2天內再一波確診個案，預測餐廳群聚將持續新增個案，餐廳管理可多緊張一些。

桃園機場衍生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，擴及歌友會、居服員、銀行、餐廳與校園。桃園中壢的聯邦銀行健行分行發生群聚感染，銀行員1月7日尾牙赴中壢西堤餐廳用餐，引起餐廳群聚。

今天新增10名本土個案多數與西堤群聚有關，多達6人為1月9日用餐客人，與銀行員聚餐時間錯開，外界關注1月9日用餐顧客與整起餐廳群聚傳播鏈關聯性。陳時中今天下午在記者會中表示，傳染源很清楚，應為銀行員傳染餐廳人員，造成用餐顧客確診，衛生局已積極展開疫調。

西堤餐廳群聚已出現20多名相關確診者，指揮中心多次表態暫不禁止餐廳內用，但外界關注中央是否規劃恢復梅花座或隔板防疫作為，或是減少慶生等桌邊服務。陳時中說，「內部管理要多緊張一些」，Omicron變異株傳染力很強，社會不可能零風險，僅能追求低風險。

媒體詢問，有1月7日後赴西堤餐廳用餐民眾反映，除了量體溫外，餐廳手部消毒並未到位，餐廳防疫是否出紕漏。陳時中認為，落實個人衛生是保護自己的行為，不光靠他人要求，自律也是很重要的事情。

聯邦銀行健行分行群聚持續擴大，國內多家金控開始居家辦公防疫措施，陳時中表示，不反對企業超前部署，但提醒勿暫停服務，影響民眾權益。至於聯邦銀行健行分行復業時程，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，交由地方會同主管機關評估安全性。

另外，筆電代工廠仁寶今天公告桃園平鎮廠有2名員工確診，桃園市長鄭文燦上午證實仁寶平鎮廠全廠約1500名員工今天回廠進行篩檢。陳時中下午說明，與仁寶有關的個案為1月7日赴西堤用餐的情侶檔（案17883、案17884），不敢講風險高低，公司已大規模普篩，釐清疫情影響狀況。

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