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桃園新增8校預防性停課 中原大學、武陵高中也在其中

共用廁所染疫 東興國中生確診Ct值26全班居隔

桃機防疫人員確診 匡列90名接觸者採檢均陰性

中央社 / 台北16日電
圖為桃園機場入境旅客。示意圖，非新聞當事照。聯合報系記者季相儒／攝影
圖為桃園機場入境旅客。示意圖，非新聞當事照。聯合報系記者季相儒／攝影

國內本土疫情持續，今天新增1名感染源調查中本土個案，為桃園機場防疫人員，衛生單位已緊急匡列90名密切及非密切接觸者，經採檢均為陰性，疫調及病毒定序進行中。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續擴大，為確保機場安全性，前進指揮所1月14日至15日針對6347名桃機一般員工採檢，疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午疫情記者會說明，已採檢6346人，發現1人陽性（案17928），其餘6345人均為陰性，1人請假中，另行安排採檢。

關於案17928調查及防疫作為，陳時中說，個案是去年12月中旬到職人員，為機場防疫人員，輪值發燒篩檢站及入境旅客唾液篩檢區。主要工作為指導入境旅客如何蒐集唾液篩檢，究竟是哪一個環節出錯，仍在調查中。

陳時中表示，個案1月9日PCR採檢陰性、1月14日快篩陰性、1月15日PCR陽性，Ct值21，無症狀，疫調及病毒定序進行中。因個案是獨居，所以沒有匡列家庭接觸者，衛生單位匡列職場密切接觸者16人，採檢均陰性，列居家隔離；非密切接觸者74人，採檢均陰性，列自我健康監測。

至於今天有機場防疫人員投訴防護降級，高規格「兔寶寶裝」只穿2、3天，就改為包覆度不足的防水隔離衣，媒體詢問，防護降級是否與染疫有關，陳時中認為，兩者並無關，但也不能完全排除可能性，機場防護需要到什麼等級，需要與專家討論。

陳時中再次提醒，Omicron變異株就是無所不在，想要達到零風險目標是一件非常困難的事，盼業者除落實政府要求防疫規格，更應該主動加強防護，防疫從自己做起非常重要，這也是社會責任之一，希望全民一起努力，守住這一波疫情。

新冠肺炎 COVID-19 桃園機場 陳時中 Omicron變異株

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