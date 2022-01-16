首例機場防疫人員染疫全因防護降級？ 陳時中：無關

國內今天傳出有機場防疫人員染疫，但針對有防疫人員投訴人員防護降級，是否為第一線人員染疫原因，指揮中心指揮官陳時中則表示，「認為無關」，相關防護要到什麼等級還要請專家討論。

有機場第一線人員投訴，旅客出境動線上的清潔及保全，每天也只有一套防水隔離衣，連去員工專用廁所或休息區都穿著，根本沒有感控分區可言，員工人心惶惶。

但防疫人員在個人防疫上理應更加謹慎、專業，為何還會染疫？是否因個人防護裝備降級而出現漏洞？陳時中表示，該名人員去年12月中到職，主要負責工作為發燒篩檢站、深喉唾液搜集站。

而以Omicron變異株無所不在的威力，如果口罩些微移開，都有可能染疫。至於是否因個人防護裝備而導致染疫，陳時中則認為無關，「但還是老生常談也不能排除」，個人防護PPE要到什麼等級將請專家討論。至於其傳播鏈還是要等到定序出來才會更清楚一點。

另外，機場人員衍伸至西堤餐廳的染疫案，一對銀行員工鄰桌的情侶染疫，為仁寶平鎮廠員工，是否導致廠內群聚？陳時中則表示，不敢說風險高低，要看檢測結果，該公司都在大規模普篩。 應變作為。圖／指揮中心提供 篩檢結果。圖／指揮中心提供 應變作為。圖／指揮中心提供 篩檢結果。圖／指揮中心提供

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