本土+10、境外41例！ 西堤群聚再+9 機場檢疫人員染疫

桃機衍生社區疫情擴大案截至昨天已累積71名個案，今天再新增九例。指揮中心指揮官陳時中表示，國內今天新增51例確定病例，分別為10例本土個案，其中九位和桃園群聚案有關，另一位為機場檢疫人員；另有41例境外移入，無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、6例女性、2例調查中，年齡介於10多歲至50多歲。其中餐廳同日用餐新增六位個案，皆於1月9日用餐。

西堤工讀生另新增一位同校不同班同學染疫，為案17935；其表妹也有一名同校不同班同學染疫，為案17930，相關疫調持續進行。另有案17934是地緣關係採檢站採出來的，疫調也在進行。

另今日新增境外移入個案為25例男性、16例女性，年齡介於10歲至80多歲，分別自美國(14例)、墨西哥、印度、菲律賓、澳大利亞、越南及柬埔寨(各2例)、丹麥、法國、加拿大、印尼、英國(各1例)移入；另10例調查中。入境日介於去(2021)年12月22日至今(2022)年1月15日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,257,161例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,236,654例排除)，其中17,820例確診，分別為3,074例境外移入，14,692例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案17765)，累計115例移除為空號。

2020年起累計851例新冠肺炎死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。 國內今天新增51例確定病例，分別為10例本土個案，其中九位和桃園群聚案有關，另一位為機場檢疫人員；另有41例境外移入，無新增死亡。圖／指揮中心提供 國內今天新增51例確定病例，分別為10例本土個案，其中九位和桃園群聚案有關，另一位為機場檢疫人員；另有41例境外移入，無新增死亡。圖／指揮中心提供 國內今天新增51例確定病例，分別為10例本土個案，其中九位和桃園群聚案有關，另一位為機場檢疫人員；另有41例境外移入，無新增死亡。圖／指揮中心提供 國內今天新增51例確定病例，分別為10例本土個案，其中九位和桃園群聚案有關，另一位為機場檢疫人員；另有41例境外移入，無新增死亡。圖／指揮中心提供 中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞（由左到右）、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影

圖／指揮中心提供 圖／指揮中心提供 圖／指揮中心提供

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