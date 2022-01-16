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24歲女境外移入確診苗栗足跡公布 去過KTV、牛排館

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府衛生局今天公布一名境外移入確診個案，1月8、9、10足跡，完成採檢77人，PCR報告皆為陰性。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府衛生局今天公布一名境外移入確診個案，1月8、9、10足跡，完成採檢77人，PCR報告皆為陰性。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府衛生局今天公布一名境外移入確診24歲女性個案足跡，1月8、9、10日先後到公館鄉日式威廉髮藝、苗栗市天璽星大道音樂館、久久牛排館，匡列家人、朋友及工作人員共50人，顧客81人，完成採檢77人，PCR報告皆為陰性。

指揮中心說這名本國籍24歲女子去年11月4日從印尼返國，衛生局指出，確診個案大多時間居住在桃園市，1月12日因咳嗽、流鼻水、腹瀉及頭痛等症狀，1月13晚上至桃園某醫院就醫採檢，PCR陽性確診，一採陽CT值40，1月14日二採陰性，1月15日三採陰性，對社區威脅性相對低。

個案1月8至10日返鄉訪親及聚會，衛生局立即調查，相關足跡已啟動清消，並展開匡列相關接觸者，14日連案安排採檢作業，包括同住2名家人、3名朋友、星光大道25人、日式威廉3人、貴族世家17人，採檢50人PCR皆為陰性；另實名制星光大道34組、日式威廉17組、貴族世家30組共81組電話，已全數通知採檢，目前完成22人，結果也都是陰性。

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