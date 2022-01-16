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中壢西堤餐廳新增夫妻確診 3代同堂11人用餐全隔離
桃園市長鄭文燦在今天上午的防疫會議指出，中壢西堤餐廳又有新增兩人確診，是一對夫妻，三代同堂11人一起去用餐，夫妻1月9日確診。
鄭文燦說，從夫妻確診分析，也就是1月7日員工確診後不到3天就有傳染力，西堤餐廳通知採檢的顧客總計1246人、347組客人，其中192組客人送採檢站，155組自主健康管理。
確診夫妻都在中小企業服務，先生職場匡列44人，太太職場匡列6人，鄭文燦呼籲1月7日到12日有到過西堤的都要出來採檢。
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