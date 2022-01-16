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再+4人…桃園今至少新增9人確診 西堤這張桌2組客人確診

1922預約平台中午截止！ 預約狀況指揮中心下午2時說明

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心記者會將於今下午2時舉行，由指揮官陳時中親自說明。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心記者會將於今下午2時舉行，由指揮官陳時中親自說明。圖／指揮中心提供

因應Omicron來襲，指揮中心日前縮短第三劑疫苗接種間隔至12周，並從昨天重啟1922預約平台，提供第19期第三劑疫苗預約。本期開放至今天中午12時截止，有多少人完成預約，指揮中心下午2時舉行記者會，由指揮官陳時中對外說明。

本期疫苗統計至昨天傍晚5時，已有75萬人完成預約，預約疫苗廠牌最多為莫德納，近60萬人；指揮中心則要求北市加開高端疫苗施打點。陳時中表示，過年前還會有第20期預約，外展快打站則看各縣市安排。

另外，桃機衍生社區疫情擴大案，昨天新增六名本土病例皆與銀行員工聚餐的餐廳有關，包括確診女工讀生的兩名中壢高商同學，還有就讀東興國中的同住表妹，另有三名顧客確診，其中兩名情侶為1月7日前往用餐，另一名上班族顧客為1月9日前往。

陳時中昨表示，目前有幾條線要注意，但疫情穩定。不過桃園市長鄭文燦直言這波疫情傳遞快，「平均三天就一輪，到中壢高商已是第五輪傳播。」今天是否仍有新增個案，也是外界關注焦點。

新冠肺炎 COVID-19

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