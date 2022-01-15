新北校園疫苗護照 陳時中：應注意對基本自由限制

新北市校園率先採用疫苗護照，台北市也將盡速完成相關系統。新北市市長侯友宜今表示，現在推動疫苗護照是比較成熟的時機，如果有特殊原因要進入校園，要求都要出示小黃卡，保護孩子在校園的安全。餐飲業是否適用，侯說，將請專家學者研究。

觀察疫情升溫，台北市長柯文哲昨指出，北市可能要先來試驗疫苗護照，「我要回去認真想」 。柯文哲今上午視察劍潭防疫專責旅館時表示，對於疫苗護照何時啟動，技術上他會下令資訊局盡速把系統完成，但是要怎麼用，也要跟中央商量一下。

對於台北市、新北市推動防疫護照，指揮中心如何因應？指揮官陳時中說，中央目前有疫苗數位證明，近期也會開放權限使用，但在使用上應注意對人的基本自由限制，不得過於強烈。

陳時中說，中央目前有疫苗數位證明，近期也會開放權限使用，但在使用上應注意對人的基本自由限制，不得過於強烈。圖／指揮中心提供

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