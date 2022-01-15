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確診者不配合勸導還傳染別人 陳時中：最高罰50萬

聯合報 / 記者許政榆沈能元陳雨鑫／台北即時報導
陳時中表示，若民眾已知自己染疫，卻不遵行主管機關規定，導致傳染他人，可處三年以下徒刑拘役或處50萬以下罰金。圖／指揮中心提供
陳時中表示，若民眾已知自己染疫，卻不遵行主管機關規定，導致傳染他人，可處三年以下徒刑拘役或處50萬以下罰金。圖／指揮中心提供

近期Omicron疫情嚴峻，境外移入人數增加，近日卻屢傳有確診者在醫院大鬧，包括擅自拔除通風系統等，導致護理師確診。對此，指揮官陳時中表示，若民眾已知自己染疫，卻不遵行主管機關規定，導致傳染他人，可處三年以下徒刑拘役或處50萬元以下罰金。

陳時中表示，居家檢疫人多，若有確診者在病房內再亂的，再次重申，依照《傳染病防治法》第36條，民眾有傳染病發生時，應該要配合檢查、治療、預防接種，與防疫檢疫措施，若違反規定或拒絕等，可以處3000以上1萬5000元以下罰緩，必要時要限期改善，不然可以按次處罰。

陳時中說，如果在醫院內，有確診病人已知自己染疫，但又不遵行主管機關指示，導致傳染他人，依照《傳染病防治法》第62條，可處三年以下徒刑拘役或處50萬以下罰金，這是有刑責的，對於明知已經罹患卻不遵守規矩，我們一定嚴懲不貸。

網傳消息指出，有國外民眾傳授「如何返台不花錢不隔離」四步驟，包括購買假的陰性證明、返台確診後可用健保，省14天酒店費。陳時中說，這當中涉及偽造文書、以及行政處分，罰則自1至15萬，若有人明知染疫仍然返台，將以《傳染病防治法》第62條處分。

若民眾已知自己染疫，卻不遵行主管機關規定，導致傳染他人，可處三年以下徒刑拘役或處50萬以下罰金。圖／指揮中心提供
若民眾已知自己染疫，卻不遵行主管機關規定，導致傳染他人，可處三年以下徒刑拘役或處50萬以下罰金。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19 陳時中 Omicron

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