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新北專責病床量能可達1300床 侯友宜：部分做兒童用

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，新北專責病床可達1300床以上，目前已開到接近一半數量，一部分會作為兒童專責病床。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，新北專責病床可達1300床以上，目前已開到接近一半數量，一部分會作為兒童專責病床。記者江婉儀／攝影

Omicron傳染力強，衛福部將盤點400張病床收治兒童確診個案。新北市長侯友宜表示，新北專責病床可達1300床以上，目前已開到接近一半數量，一部分會作為兒童專責病床，目前醫療量能足夠、沒問題。

被問及公托防疫，侯友宜表示，校園要嚴格落實防疫，因為學校還沒放寒假，托育、托嬰是最脆弱的，更需要保護，落實防疫上必須要更嚴格管理，沒有特殊狀況不能進入，要打兩劑並相隔十四天，經允許才可進入，都是採取的方式之一，400床是中央規定，都會配合中央，新北會慢慢調整，部分挪出來給兒童收治，托育中心的防疫會督導查看，讓孩子在公務體系內被保護更好。

侯友宜表示，新北市目前防疫量能部分支援其他縣市，沒有太大問題，但要做好最壞打算，新北有準備集中檢疫所，以備不時之需，要收治輕症者都有準備，醫療量能都還足夠，會不斷去調整，防疫旅館也可以調整為集中檢疫所，滾動式調整彈性應對，做好防疫量能準備。

侯友宜說，目前新北已開了500多專責病床，都有陸續再開，其中一部分也要拿來做收治兒童，因為孩子感染比較多，新北聯醫也有收治親子病房，因為有些孩子太小需要媽媽陪伴。

台北、桃園個案足跡遍佈新北，被問是否擔憂疫情擴散到新北，侯友宜說，因為是共同生活圈，包含聯邦銀行確診個案的先生在新北工作，匡列採檢都是陰性，另一個個案則去新北某餐廳辦尾牙，也匡列採檢52人都是陰性，會不斷守好疫情，因為也很擔心大眾運輸防疫，也要求捷運、公車體系要落實，尤其病毒透過氣溶膠傳播下，空氣流通很重要，防疫要落實做好，大眾運輸會更嚴格把關。

新冠肺炎 COVID-19

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