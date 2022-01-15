啟動防疫專責旅館 柯文哲檢查WiFi、通風系統
台北市啟動劍潭青年活動中心作為防疫專責旅館，提供234張床位。台北市長柯文哲今天前往檢查動線及通風系統，要求房間內註明WiFi名稱及密碼，並提供不同語言版本的衛教資料。
中央流行疫情指揮中心昨天宣布啟動COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者分流機制後，台北市隨即開始將劍潭青年活動中心轉型為防疫專責旅館，優先收治20歲到40歲的無症狀患者。
柯文哲今天上午前往劍潭青年活動中心視察後接受媒體聯訪表示，他將自己當成確診者，按照實際動線走一遍，看會遇到哪些問題，檢查動線、通風系統、入住資料及電子管理系統等。
柯文哲指出，以醫院管理層面來看，還要建立病人送往防疫專責旅館或醫院的標準，以及跟機場的連絡管道，還有病人情況惡化後送機制，最後是現階段住在醫院裡的病人要如何退場。
柯文哲表示，今天發現很多需要補強的地方，例如現代人住旅館若沒有WiFi一定發瘋，3天就跑掉了，所以要求房間門口進去就要註明WiFi名稱及密碼，還要提供中文、英文、日文、越文、泰文等不同語言版本的衛教資料。
柯文哲說，劍潭活動中心可以提供234床的量能，加上三軍總醫院、榮民總醫院及聯合醫院和平院區、陽明院區，希望就可以處理台北市所有確診者，若還超過這些量能，等於去年5月的噩夢重演。
此外，針對案17738、案17771及案17801接觸者採檢狀況，台北市副市長黃珊珊表示，到目前為止都沒有陽性回報，民眾不用過度緊張，疫情還算平穩。
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