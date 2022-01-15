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本土今新增6例！西堤群聚再增3學生、3顧客染疫

西堤群聚相關累積20例 鄭文燦：全市居隔恐超過2000人

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園市防疫會議。圖／市府提供
桃園市防疫會議。圖／市府提供

本土疫情延燒，聯邦銀行確診傳播鏈延伸至西堤餐廳群聚，今天再新增6例確診，桃園市長鄭文燦表示，西堤範圍已經有20例，經擴大採檢匡列，全市目前有1567人居家隔離，他預估在這波疫情中，居家隔離人數可能會超過2000人。

鄭文燦說，確診個案衍生調查都有匡列採檢，因為個案多，家庭和職場都需要匡列，如中壢高商匡列81人送集中檢疫所、29人自主健康管理，1月9日瓦城餐廳採檢31位、居家隔離11位，自主健康管理20位。

西堤其中1名確診顧客，採檢96位、同住家人5人隔離，還有90位自主健康管理，也就是說每一個個案都有家庭、職場或社區足跡，一樣要擴大匡列。

鄭指出，目前整個居家隔離達1567位，預估這波傳播中，可能會超過2000人居家隔離，民眾也是為了自身、家人和全民防疫安全，他感謝市民配合，也謝謝採檢團隊連夜趕工和時間賽跑。

中壢高商昨下午4點到9點完成學生採檢，東興國中也是深夜採檢，其中176人採檢全數陰性；至於今天新增6名個案，會在下午疫調詳細說明。

鄭文燦還說，西堤群聚事件，起初是因聯邦銀行1名行員確診，到1月7日聚餐後已有12名員工確診，西堤顧客從原本2名幼童，再增加3人，西堤員工也有3人確診，所以西堤範圍已經有20例，因此1月7日後所有到過這間餐廳顧客都通知、疫調追蹤。

新冠肺炎 COVID-19 居家隔離 鄭文燦

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