這仗不好打！前台大醫曝Omicron2大恐怖特性「疫調難度遠超Delta」

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聯合新聞網 / 綜合報導
聯邦銀行中壢區健行分行確診連環爆，群聚累計17例確診，圖為桃園市環保局前往清消。聯合報系資料照／記者朱冠諭攝影
聯邦銀行中壢區健行分行確診連環爆，群聚累計17例確診，圖為桃園市環保局前往清消。聯合報系資料照／記者朱冠諭攝影

疫情延燒，國內昨天新增68例COVID-19確定病例，分別為11例本土個案及57例境外移入，其中6例為桃園案例，包括4位聯邦銀行確診者及同住家人、接觸者，另2位則是歌友會確診者和同住家人，及居服員乾妹妹的丈夫，前台大感染科林氏璧表示，「因為潛伏期、傳染時間縮短，Omicron疫調會比Detal難得多」。

林氏璧昨晚(14日)在臉書針對「Omicron的疫調框列為何這麼困難」發文說，Omicron最麻煩的是潛伏期可縮短到3天，還有發病前2~3天就可以傳染這兩個特性，原本新冠病毒潛伏期平均落在4~5天，發病前2天開始可以傳染，所以暴露後大概2~3天開始有傳染力，第4~5天發病，中間比較有時間差，匡列多半來得及。

不過Omicron的潛伏期可縮到3天，加速了傳染鏈，一受到暴露後大概1天內就有傳染力，第3天發病，看銀行員的例子，個案17630在尾牙傳染給大家，7日辦尾牙，10日發病者高達6人，9日發病3人，而案17630自己則是在10日才開始發燒，潛伏期6天，在無症狀時傳染給大家，然後才一起發病，「這病毒一代傳一代的速度真是可以非常快，疫調辛苦的在後面追真的會比Delta更困難多」。

林氏璧也說，銀行員在10日接獲自主健康管理，這期間還是可以外出和家人接觸，這些集中在９～10日發病的銀行員，大概尾牙後8日就開始有傳染力，「這仗真的不好打，有可能已經傳出去了」。

最後林氏璧也呼籲，前線辛苦的擋，是要爭取時間讓高風險族群打好打滿疫苗的，不過也要跟大家說好消息，看看國外，英國疫情確診數和PCR陽性率已經在下降，倫敦住院數、重症插管數已經在下降，他們老人疫苗打好打滿，50歲以上91％都打完三劑，英國資料也針對65歲以上疫苗效力分析，2劑防住院在三個月是70％，六個月會降到50％，打第3劑後三個月則在90％。

陳時中指出，目前聯邦銀行員相關個案，累計13名行員、4位家人確診，總共17例，昨日宣告確診的家人也都有在匡列及隔離範圍，一採為陽性，對社區仍有威脅，相關疫調需要持續進行。圖／指揮中心提供
陳時中指出，目前聯邦銀行員相關個案，累計13名行員、4位家人確診，總共17例，昨日宣告確診的家人也都有在匡列及隔離範圍，一採為陽性，對社區仍有威脅，相關疫調需要持續進行。圖／指揮中心提供

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