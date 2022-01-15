Omicron來勢洶洶 網激辯「暫緩入境」必要性

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「暫緩入境」等邊境管制相關話題的網路聲量表現，帶您了解暫緩入境的網路聲量討論，以及網友的意見與看法。

隨著農曆新年越來越近，許多因為留學、工作等各種因素的國人紛紛返台，然而新型變種病毒Omicron的來勢洶洶，同時也讓邊境防疫如臨大敵，加上陸續傳出的本土案例，令民眾開始擔憂防疫政策是否需要改變。

時空背景已大不相同 網稱入境政策應滾動修正

觀察近一個月以來關於「暫緩入境」的討論，在去 (2021) 年12月24日時，一位網友疑惑「為何要不滿台灣封鎖邊境清零的政策？」，引發諸多認同的意見，像是「台灣因為成功清零，才有現在的生活啊」，認為去年5、6月時邊境嚴管的政策讓12月的台灣回到了相對安全的日子，不過也有網友認為這樣的不滿是由於時空背景不同，疫苗覆蓋率已大幅提升，應該要嘗試開放邊境，如「全世界都在做（與病毒共存），應該要朝恢復正常生活的方向」、「當初拼疫苗覆蓋率，就是希望儘早恢復正常生活啊」，可見網友對是否暫緩入境有許多不同的意見與想法。

「暫緩入境」話題-近一個月討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

今（2022）年1月7日當天，境外移入案例暴增，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中推測接下來可能會更多，也讓暫緩入境的話題討論再度升到高峰，其中就有網友說「既然已經預測的到會更多，為何還不暫緩入境？」、「希望能改回14+7（入境檢疫）比較保險」，多認為在疫情有逐漸嚴峻的跡象之下，更應該執行暫緩入境政策或是調整春節檢疫方式，以保護本土國人的安全。

最後，陳昶宇醫師於臉書發文，認為沒有執行暫緩入境是在「走鋼索」，極有可能造成過年期間的本土案例大爆發，相關的言論在1月10日發酵，引來網友兩極化的討論，如「去年就該如此（暫緩入境），結果就一直拖到現在這樣」、「台灣邊境管制措施已經超嚴格的了」等，話題討論聲量攀上最高點。

是否應暫緩入境陷兩難 正反意見一次看

網友對應不應加嚴邊境管制政策的看法十分兩極，認為「應該暫緩入境」的人大多擔心本土案例會再像去（2021）年一樣爆發，說到「明知這次病毒很強，還沒有去修正政策」、「原本都守得好好的，結過因為境外案例，又要破功了」等。另外也有人替醫療體系感到憂心，深怕過年前這波境外移入個案，對於第一線、社區地方等醫療量能是極大的負擔，希望政府能有所動作，調整關於暫緩入境的措施，讓大家能安心過年。

應不應該暫緩入境？正反兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

認為「不應該暫緩入境」的民眾則表示，旅居國外的國人也有回家的權利，紛紛提到「台灣邊境管制，已經是全球最嚴之一。不可能限制國人返台啊」、「在國外工作的台灣人也會想家、想過年啊」；此外更有部分民眾指出「與病毒共存，才是目前該去做的」，認為追求清零已經無意義了，應該要注重在疫苗覆蓋率、保護率跟重症比例，再度暫緩入境可能導致經濟狀況下滑，反而更得不償失。

無論對於暫緩入境的話題有何想法，都是希望能在正常生活與防疫的中間取得平衡，面對即將到來的過年，讓全體國人都可以安心回家，團結抗疫。

觀看原文→https://bit.ly/3Gv1fjF

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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