案17630曾到新竹縣市用餐採果 足跡完成清消
桃園市中壢區聯邦銀行健行分行確診員工案17630，8日曾在新竹市用餐，市府表示，經比對，9日至11日到訪餐廳民眾為228人，住竹市138人全數篩檢，PCR為陰性，足跡處完成清消。
新竹市政府今天發布新聞稿指出，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）案17630曾於8日在新竹市餐廳用餐，市府昨天擴大匡列9日至11日到訪餐廳291名民眾到院採撿，不過，因預約與實際造訪人數落差，經比對實聯制、店家預約資訊，9日至11日到訪餐廳民眾為228名。
市府表示，其中，住在竹市者已全數強制篩檢，共138名民眾PCR為陰性，其他90名居住在外縣市民眾，則已移轉當地政府協助。
市府指出，8日當天同時段（下午5時30分至7時）用餐48名民眾、13名員工，PCR皆為陰性。
案17630在8日也有前往新竹縣，新竹縣政府提供新聞資料指出，8日下午3時至5時，個案前往關西鎮高平番茄農場與十全草莓農園，2處足跡，均已清消，而在採檢的員工10人中，9人陰性，另一人將由宜蘭採檢。
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