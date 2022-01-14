湖口、竹北確診足跡匡列人數再+1 PCR採檢結果出爐

新冠肺炎確診案例17721，1月5日上午曾到湖口鄉新湖地政事務所、路易莎咖啡湖口站前門市，以及1月9日下午到竹北市珈豐露麵包店內用餐，新竹縣衛生局14日下午指出，經持續疫調，居家隔離人數再加1人，3足跡處總匡列人數更新為69人，其中54人染疫風險高須做PCR採檢，結果出爐全數陰性。

新竹縣政府指出，案17721於新竹縣3處足跡場所經衛生局疫調，共匡列69人，包含居家隔離10人、自主健康管理4人，以及自我健康監測55人，其中須採檢有54人，均已完成PCR採檢，中午結果出爐，全數陰性。

衛生局長殷東成表示，其餘未採檢的15人，因染疫風險較低，因此請他們加強自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等不適，就要盡速戴醫用口罩就醫，並通報1922或03-5511287，就醫不得搭乘大眾交通工具。

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