快訊

明起確診患者要分流！輕症、無症狀或年輕者送檢疫所

家住板橋！銀行員老公確診足跡公布 板南線通勤需注意

湖口、竹北確診足跡匡列人數再+1 PCR採檢結果出爐

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣政府14日指出，湖口、竹北3處確診足跡，均已消毒完畢，圖為路易莎咖啡消毒情形。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府14日指出，湖口、竹北3處確診足跡，均已消毒完畢，圖為路易莎咖啡消毒情形。圖／新竹縣政府提供

新冠肺炎確診案例17721，1月5日上午曾到湖口鄉新湖地政事務所、路易莎咖啡湖口站前門市，以及1月9日下午到竹北市珈豐露麵包店內用餐，新竹縣衛生局14日下午指出，經持續疫調，居家隔離人數再加1人，3足跡處總匡列人數更新為69人，其中54人染疫風險高須做PCR採檢，結果出爐全數陰性。

新竹縣政府指出，案17721於新竹縣3處足跡場所經衛生局疫調，共匡列69人，包含居家隔離10人、自主健康管理4人，以及自我健康監測55人，其中須採檢有54人，均已完成PCR採檢，中午結果出爐，全數陰性。

衛生局長殷東成表示，其餘未採檢的15人，因染疫風險較低，因此請他們加強自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等不適，就要盡速戴醫用口罩就醫，並通報1922或03-5511287，就醫不得搭乘大眾交通工具。

新冠肺炎 COVID-19 居家隔離

延伸閱讀

陸企撒2億元挖台灣高科技人才 竹檢搜索竹北電子公司

桃園市案17721新竹縣足跡完成清消 匡列68人採檢

免費送麻婆豆腐、綠豆蒜！「時時香」進駐遠百竹北

開幕送拉麵碗！「一風堂」進駐遠百竹北 送拉麵、煎餃

相關新聞

本土11例分散餐廳顧客、歌友會 實聯制揪1、3歲娃確診

國內今日新增11例本土個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，其中聯邦銀行健行分行的行員無新增案例，但行員家人新增3...

明起確診患者分流！ 輕症、無症狀或年輕者送檢疫所

桃園機場返鄉人潮多，出現大量境外移入確診者，造成醫院醫療量能緊繃。指揮中心指揮官陳時中表示，截至目前境外移入個案總數為278人...

家住板橋！銀行員老公確診足跡公布 板南線通勤需注意

新北市衛生局今公布，新北市今新增一名住板橋的確診案例，為案17738的男性30多歲丈夫(案17771)，因太太1/12採檢確診遭...

本土+11！ 境外57例 西堤餐廳有3員工、2顧客染疫

國內新增68例COVID-19確定病例，分別為11例本土個案及57例境外移入；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中...

國內已多波感染！ 陳時中只認「2起染疫事件」

國內本土疫情從桃園機場延伸至社區，包含確診居服員的社區足跡中，曾經到過的聯邦銀行健行分行有行員及家人確診，而銀行員的聚餐...

桃園確診者足跡今增28處 好市多中壢店上榜

受機場群聚事件影響，桃園確診新冠肺炎人數不斷攀升，市府衛生局進行疫調，今公布相關確診者足跡，分布4個行政區，共28處，新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。