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本土+11！ 境外57例 西堤餐廳有3員工、2顧客染疫

聯合報 / 記者謝承恩沈能元許政榆／台北即時報導
陳時中說，國內新增68例COVID-19確定病例，分別為11例本土個案及57例境外移入；另確診個案中無新增死亡。圖／指揮中心提供
陳時中說，國內新增68例COVID-19確定病例，分別為11例本土個案及57例境外移入；另確診個案中無新增死亡。圖／指揮中心提供

國內新增68例COVID-19確定病例，分別為11例本土個案及57例境外移入；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官表示，本土病例11例、境外57例，有28例屬於落地採檢、有29例是居家檢疫篩出。

指揮中心表示，今日新增本土個案為8例男性、3例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲。此外銀行員聚餐的西堤餐廳中，該餐廳有3名員工、2名顧客染疫。

指揮中心說，今日新增境外移入個案為25例男性、24例女性、8例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(17例)、加拿大(5例)、菲律賓(4例)、澳大利亞、波蘭及越南(各3例)、印尼、丹麥、法國、葡萄牙、巴西、土耳其及瑞典(各1例)移入；另15例調查中。入境日介於去(2021)年12月31日至今(2022)年1月13日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,210,348例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,190,844例排除)，其中17,692例確診，分別為2,962例境外移入，14,676例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計114例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

整理今日11名確診者包括：

．聯邦銀行3親友

．中壢西堤3員工+2顧客（1、3歲）

．居服員乾妹妹的先生

．歌友會確診者案17368的女友、女友的小孩（瓦城餐廳上班）

國內新增68例COVID-19確定病例，分別為11例本土個案及57例境外移入；另確診個案中無新增死亡。圖／指揮中心提供
國內新增68例COVID-19確定病例，分別為11例本土個案及57例境外移入；另確診個案中無新增死亡。圖／指揮中心提供
國內新增68例COVID-19確定病例，分別為11例本土個案及57例境外移入；另確診個案中無新增死亡。圖／指揮中心提供
國內新增68例COVID-19確定病例，分別為11例本土個案及57例境外移入；另確診個案中無新增死亡。圖／指揮中心提供
國內新增68例COVID-19確定病例，分別為11例本土個案及57例境外移入；另確診個案中無新增死亡。圖／指揮中心提供
國內新增68例COVID-19確定病例，分別為11例本土個案及57例境外移入；另確診個案中無新增死亡。圖／指揮中心提供
國內新增68例COVID-19確定病例，分別為11例本土個案及57例境外移入；另確診個案中無新增死亡。圖／指揮中心提供
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發言人莊人祥（由左到右）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、醫療應變組副組長王必勝及羅一鈞。記者謝承恩／攝影
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