銀行確診連環爆 醫師疾呼：北北基桃暫停尾牙比較保險

近日國內疫情升溫，本土病例不斷傳出，再加上境外案例暴增，正逢過年前尾牙旺季，讓不少人擔心群聚感染問題，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男就在臉書上建議「北北基桃暫停尾牙是保險作法」。

桃園機場群聚案擴大，有染疫居服員曾前往桃園中壢的聯邦銀行健行分行洽公，造成該分行至今有14人確診，對此沈政男表示依照先前經驗，不戴口罩必須近距離互動15分鐘才會染疫，「顯然Omicron突破了這樣的門檻」。

他也反問「如果居服員那天沒有脫下口罩，會不會傳染給銀行員？」沈政男說機場清潔員只是坐同一班交通車就傳染，可見Omicron很容易鑽口罩漏洞，而國外有人建議戴兩層外科口罩或者戴N95口罩，但其實那是很不舒服的。

沈政男說銀行群聚案應該是1月7日聚餐時感染的，如果不是銀行聚餐，也不至於一下子出現那麼多案例，因此他建議「現在開始，北北基桃暫停尾牙是保險作法」。

文章引起網友討論，「如果重症比例沒有太高，只要暫停不必要的聚會與活動，維持強化二級，也許是可行的方案」、「還是建議過年還是不要亂跑」、「應該是桃園暫停尾牙而不是北北基」、「醫生建議暫停尾牙，但是他們都沒任何措施啊，連限制聚會人數都沒」、「上個月我去銀行開戶，也被要求拉下口罩對證件及拍照。而且一般去銀行辦事，通常會停留近半小時，想起來銀行真的是病毒擴散的好地點」。

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