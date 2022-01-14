Omicron症狀很像小感冒，這才是大家要「挫」的地方

每1.5天感染率就增加一倍的Omicron病毒，來勢洶洶，桃園機場染疫案累計超過30例，今天（11日）首次執行長程航班落地篩檢新制，5個航班抵台，就有17人確診，陽性率高達6.7％，連前進指揮所指揮官王必勝都說「比我們想像還要高」，到底民眾該如何因應？公衛專家呼籲，Omicron很像小感冒，有感冒症狀，千萬不要亂買成藥吃，最好是先篩檢，沒有比「篩檢」更好的方式了。

Omicron成為新冠疫情以來，傳染力最高的病毒，全世界幾乎都被這株病毒所籠罩，歐美確診人數不斷攀新高。元旦過後，台灣防疫旅館、桃機感染事件一發不可收拾，Omicron正式進入台灣社區，到底民眾該如何自保？

《遠見雜誌》專訪台大公衛學院教授詹長權，這兩年，他對新冠疫情的預估，事後都被證實十分精準，包括呼籲政府必須廣篩，後來成為2021年515疫情爆發時，政府最佳的因應措施，才得以遏止疫情持續爆發。

現在，民眾面對Omicron，應該要注意哪些事項？詹長權指出，Omicron的症狀和感冒症狀非常類似，常見患者有頭痛、流鼻水、打噴嚏、喉嚨痛、味覺喪失、持續咳嗽等症狀，讓一般民眾難以分辨，以為自己只是一般小感冒。所以民眾更要提高警覺，千萬不要自己當醫師，去藥房買藥吃。如果有人買成藥吃，等到發病時，很快就會將病毒散播出去。

他進一步指出，根據英國Omicron大爆發之後的調查顯示，Omicron的新冠確診者症狀很像一般感冒，例如，頭痛往往是中度至重度的疼痛，可能發生在頭部兩側，而不是某一個區域，而且可能持續三天以上，吃一般常用的止痛藥並無法止住，如果有這種現象，要特別小心，趕緊去醫院採檢。

新冠相關的喉嚨痛比較輕微，不會超過五天

「還要注意的是，相關的喉嚨痛往往是輕微的，不會超過五天，一旦持續時間較長，且非常痛苦的喉嚨痛，可能是其他原因造成，不是Omicron新冠；咳嗽通常也是乾咳，持續咳嗽往往會在發病後幾天出現，約莫持續四、五天，」詹長權分析Omicron新冠與一般感冒的區別，持續是指一天咳嗽多次，持續半天以上。

民眾如有上述症狀，千萬不要當成一般感冒。不過，等到持續幾天後才警覺時，病毒已傳染給家人與同事了，歸根究底，還是四個字：主動篩檢。

唯有如此，才能立即判斷自己是否感染新冠病毒。最好的守門員就是自己，趕緊買快篩劑快篩或到醫院篩檢，以策安全。

但，並非每位民眾都有危機意識，詹長權建議，政府應該要求第一線的診所醫師、藥局的藥師提高警覺，協助偵測潛在的新冠感染者，針對有感冒或流感類似症狀的人，提醒他們應該先行篩檢，儘早找出感染者、降低病毒在醫療院所和人群間傳播的機率。

2020年，哈佛大學曾模擬新冠疫情的流行時間，當時是預估四年，現在才走到一半而已。但是國家不可能長期封城，民眾也不可能不出門活動，除了做好戴口罩、勤洗手等個人衛生習慣外，唯一能保持社會正常生活的方式，就是篩檢，沒有第二條路。

如此一來，大家就不用擔心受怕，健康的人可以正常上班、上課，確診者如為輕症就在家隔離，給予遠距醫療照顧並繼續篩檢；重症者到醫院就診住院，才能與病毒和平共存，又可確保經濟不受影響。

建議健保將篩檢納入給付項目，提高民眾篩檢意願

其實，德國早就執行篩檢制度，舉凡要到餐廳用餐、健身房運動的人，都必須持有當天快篩陰性的證明才能入內，其他國家也陸續要求民眾須有篩檢證明才能到公共場所。

因為Omicron是傳染力非常強的病毒，「檢疫旅館最好能天天篩檢，這樣才有辦法，即時捉住確診者，不要往外傳播，目前看來，台灣還有機會守住，但一定要全民都有危機意識，政府迅速匡列廣篩、民眾有症狀主動篩檢，才有辦法做到，」詹長權再次強調。

面對高傳染力的Omicron，不論是用鼻咽或口水的PCR篩檢，或抗原快篩，如能重覆多做幾次，對控制疫情相當有幫助。但，台灣的抗原快篩要1000元、核酸檢驗（PCR）4500元，診所抗原快篩是700至800元、快篩劑約300至400元，相對不友善。公衛專家建議，健保署可以考慮將篩檢費納入健保給付項目，提高民眾篩檢意願、擴大篩檢的覆蓋率，以確保感染者不要在社區繼續傳播。

美國拜登政府已宣布，從2022年元月15日開始，私人保險公司必需為保險人負擔每月八次居家篩檢試劑費用。保險人不需處方籤，可就近購買或網購，保險公司必須給付每劑12美元以內的試劑，採實報實銷支付。

另外，由於Omicron來勢洶洶，如果再出現新的傳播鏈，台灣像其他國家一樣大爆發不是不可能，詹長權呼籲政府「新冠用藥」要趕緊超前部署，擔心一旦確診案例變多，藥物不夠使用。

全民一起抗疫很重要，靠政府之外，還不如先靠自己，公衛專家再三強調，不要自己當醫師，有感冒症狀，先篩檢比較重要，既能保護自己，也能避免成為傳播者，共同守護社區的安全。

（作者／彭杏珠 本文出自2021.1.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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