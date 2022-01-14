嫌防疫旅館設施差 一返國旅客暴衝大廳遭北市重罰10萬

每1.5天感染率就增加一倍的Omicron病毒，來勢洶洶，桃園機場染疫案累計超過30例，今天（11日）首次執行長程航班落地篩檢新制，5個航班抵台，就有17人確診，陽性率高達6.7％，連前進指揮所指揮官王必勝都說「比我們想像還要高」，到底民眾該如何因應？公衛專家呼籲，Omicron很像小感冒，有感冒症狀，千萬不要亂買成藥吃，最好是先篩檢，沒有比「篩檢」更好的方式了。

2022-01-14 10:31