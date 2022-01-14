快訊

新北增1確診！侯友宜：住新北、在台北工作 擴大篩檢

教部擬增常態補助 私立科大宣布凍漲明年學雜費

嫌防疫旅館設施差 一返國旅客暴衝大廳遭北市重罰10萬

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
返國人潮高峰到來，防疫旅館備戰。圖/報系資料照
返國人潮高峰到來，防疫旅館備戰。圖/報系資料照

返國人潮高峰到來，防疫旅館備戰，不過台北市大同區一家防疫旅館發生一名檢疫旅客鬧房、暴衝大廳事件，因該旅客違規衝出房門，業者緊急通報里幹事和員警到場才勸回房，但翌日就獲報該名個案確診，使得4員警、1里幹事須居家隔離，北市民政局也對旅客加重裁罰10萬元。

民政局區政監督科長郭素蓉表示，該案違規外出依擅離檢疫房間加重裁罰，正開罰中。也呼籲檢疫者配合檢疫規定。

另外，因里幹事是出於緊急狀況，雖保持社交距離，基於同仁健康安全，維護本府第一線防疫量能安全，請里幹事配合隔離。

郭素蓉說，該個案在1月7日下午3時入境入住大同區的一家防疫旅館，嫌防疫旅館設施不符需求，抱怨無法使用Wi-Fi、熱水瓶故障，防疫旅館人員穿戴整套防護裝備後前往處理，卻還抱怨「為何動作這麼慢」，最後要求換房，沒想到換房後，當天晚上7時就情緒失控違規外出到大廳。

郭素蓉說，當晚先將個案勸回到房間，隔天移送集中檢疫所，依傳染病防治法第58條第1項第4款，違規外出2小時內，開罰10萬元。

新冠肺炎 COVID-19 防疫旅館 集中檢疫所

延伸閱讀

北市卸貨車格 告示牌視覺化

北市增逾7萬劑量能14日預約 17日至23日施打

北市春節交通疏運 調整停車費率與公車班次

執迷不悟 北市男近年第3度酒駕被逮

相關新聞

新北增1確診！ 侯友宜：住新北、在台北工作 擴大篩檢

新冠肺炎疫情連日來不斷傳出本土案例，境外移入個案也有施打三劑疫苗而遭突破性感染的確診患者，新北市長侯友宜證實新北市今新增...

今本土增6例、桃園佔5例 瓦城廚師確診停業大清消

本土疫情延燒，桃園市長鄭文燦今上午主持防疫會議指出，今本土新增6例，有4例為聯邦銀行員傳播鏈衍生，包括行員爸、媽、男友及...

嫌防疫旅館設施差 一返國旅客暴衝大廳遭北市重罰10萬

返國人潮高峰到來，防疫旅館備戰，不過台北市大同區一家防疫旅館發生一名檢疫旅客鬧房、暴衝大廳事件，因該旅客違規衝出房門，業...

聯邦銀行尾牙餐廳工讀生確診 醫：變數大！可能擋不太住

國內疫情持續升溫，中壢聯邦銀行健行分行新增14例本土確診病例，1月7日銀行員工曾到西堤牛排中壢中山店聚餐，指揮中心指出「該餐廳1位工讀生確診」。對此，醫師陳昶宇指出「工讀生CT值22.5，病毒量不算低」，他認為「這波看來變數有點大，可能還真的擋不太住」。

Omicron症狀很像小感冒，這才是大家要「挫」的地方

每1.5天感染率就增加一倍的Omicron病毒，來勢洶洶，桃園機場染疫案累計超過30例，今天（11日）首次執行長程航班落地篩檢新制，5個航班抵台，就有17人確診，陽性率高達6.7％，連前進指揮所指揮官王必勝都說「比我們想像還要高」，到底民眾該如何因應？公衛專家呼籲，Omicron很像小感冒，有感冒症狀，千萬不要亂買成藥吃，最好是先篩檢，沒有比「篩檢」更好的方式了。

案17721湖口、竹北3足跡完成消毒 匡列68人採檢中

新竹縣衛生局昨日下午緊急公布案17721到過的3處足跡，曾在5日及9日分別到過湖口和竹北買咖啡和用餐，衛生局緊急通知店家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。