嫌防疫旅館設施差 一返國旅客暴衝大廳遭北市重罰10萬
返國人潮高峰到來，防疫旅館備戰，不過台北市大同區一家防疫旅館發生一名檢疫旅客鬧房、暴衝大廳事件，因該旅客違規衝出房門，業者緊急通報里幹事和員警到場才勸回房，但翌日就獲報該名個案確診，使得4員警、1里幹事須居家隔離，北市民政局也對旅客加重裁罰10萬元。
民政局區政監督科長郭素蓉表示，該案違規外出依擅離檢疫房間加重裁罰，正開罰中。也呼籲檢疫者配合檢疫規定。
另外，因里幹事是出於緊急狀況，雖保持社交距離，基於同仁健康安全，維護本府第一線防疫量能安全，請里幹事配合隔離。
郭素蓉說，該個案在1月7日下午3時入境入住大同區的一家防疫旅館，嫌防疫旅館設施不符需求，抱怨無法使用Wi-Fi、熱水瓶故障，防疫旅館人員穿戴整套防護裝備後前往處理，卻還抱怨「為何動作這麼慢」，最後要求換房，沒想到換房後，當天晚上7時就情緒失控違規外出到大廳。
郭素蓉說，當晚先將個案勸回到房間，隔天移送集中檢疫所，依傳染病防治法第58條第1項第4款，違規外出2小時內，開罰10萬元。
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