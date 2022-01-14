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今本土增6例、桃園佔5例 瓦城廚師確診停業大清消

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園防疫會議。記者曾健祐／攝影
桃園防疫會議。記者曾健祐／攝影

本土疫情延燒，桃園市長鄭文燦今上午主持防疫會議指出，今本土新增6例，有4例為聯邦銀行員傳播鏈衍生，包括行員爸、媽、男友及西堤餐廳工讀生；且6例中有5例在桃園，3例為聯邦銀行傳播鏈，另2位分別是金嗓會員的同住家人職業是瓦城餐廳廚師，及居服員乾妹的先生。

鄭文燦說，今天新增6例確診，其中1位在新北市為聯邦銀行行員的先生，由新北另案說明。其餘5位為桃園市，包括聯邦銀行健行分行相關有3位，1位是行員的媽媽（案17717），另1位是行員（案17630）的男友，還有衍生銀行員聚餐時1位西堤餐廳的員工，所以聯邦銀行確診群聚一共衍生4位。

另還有金嗓歌友會會員計程車司機（案17368）的同住家人，另1個是已經居隔的居服員乾妹的先生，這2位都是和銀行群聚無關的。

鄭文燦說明，金嗓會員（案17368）同住家人是1名男性（案17770），是在桃園區中正路的瓦城餐廳擔任廚師，昨晚瓦城已經停業採檢消毒，市府匡列11位移送集中檢疫所，另10位自主健康管理，民眾若有桃園區瓦城泰國料理足跡可以去採檢。

鄭文燦說，另1名居家隔離中確診，是居服員乾妹（案17507）的先生（案號尚未出來），也在居隔離中採檢確診。

鄭表示，聯邦銀行13位行員加上1位家人確診共14位，今新增3位確診，包括行員（案17630）的男友確診（案17772），他是在某物流公司上班，該公司已居隔離4位、1位健康管理，職場匡列中。

另1位行員（案17717）的母親（案17773）確診，同住家人3人送集中檢疫，職場調查匡列中，另1位是西堤工讀生（案17774）昨天已由指揮中心說明，第一時間已匡列採檢，有多採檢出一位中壢高商的學生，同住家人5人、師生34送集中檢疫。

新冠肺炎 COVID-19 鄭文燦 居服員

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