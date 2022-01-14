聯邦銀行尾牙餐廳工讀生確診 醫：變數大！可能擋不太住

國內疫情持續升溫，中壢聯邦銀行健行分行新增14例本土確診病例，1月7日銀行員工曾到西堤牛排中壢中山店尾牙聚餐，指揮中心指出該餐廳1位工讀生確診。對此，醫師陳昶宇指出「工讀生CT值22.5，病毒量不算低」，他認為「這波看來變數有點大，可能還真的擋不太住」。

根據指揮中心昨（13日）晚間指出，檢驗出1例陽性個案，CT值22.5，是本國籍女性，是17630職場聚餐餐廳員工，就讀中壢某間高職，衛生單位已經匡列個案的校園接觸者40人，以及家人5名，均送集中檢疫所隔離；另同住家人就讀的國中及國小，皆預防性停課1天。

陳昶宇在臉書表示，「聯邦銀行聚餐尾牙場所的工讀生也中標，CT值22.5 病毒量不算低」他分析「現在都還在追1/7聚餐，也就是一週前的足跡，以Omicron的傳播力來說，可能都不知道傳到哪了，這波看來變數有點大，可能還真的擋不太住。」

文末，他也呼籲指揮中心「如果覺得Omicron大多輕症，且台灣疫苗覆蓋率已經夠高，未來傾向與病毒共存，應該提早向大眾預告，搞不好那兩成一劑疫苗都不打的民眾，有一部分會願意出來再打一下疫苗」。

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