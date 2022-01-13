陳時中：銀行群聚防疫重中之重 警戒暫不增強

桃園中壢聯邦銀行群聚累計14人確診，指揮中心指揮官陳時中說，銀行群聚染疫狀況，屬於近期本土疫情防疫「重中之重」，是目前最關注的議題，但警戒標準暫不增強。

陳時中昨天曾表示，雖然桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成社區出現部分群聚事件，甚至連銀行都出現群聚，這一陣子會辛苦一點，但看得出來疫情在收斂中，期待快點控制住。不過，銀行群聚疫情一天內新增11名相關確診者，各界擔憂疫情失控。

陳時中今天在疫情記者會表示，聯邦銀行疫情持續觀察中，確實是現階段防疫「重中之重」，所謂收斂是指桃園機場內部疫情，與清潔員案17230相關桃機案例的定序也都是相同，暫無新增案例，今天桃園機場會再進行下一輪全員採檢。

陳時中重申，國內疫情警戒標準第2級暫時不會增強，但相關措施務必遵守，落實實聯制、量體溫，業者提供洗手設備及消毒用品。陳時中說，餐廳場所防疫規定不會加嚴，但呼籲宴席不得逐桌敬酒敬茶。

據指揮中心統計，1月12日國內COVID-19疫苗接種25萬848人次，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑80.48%、第2劑71.55%、基礎加強劑接種率0.19%、追加劑接種率3.46%。陳時中說，防疫措施無法絕對阻隔Omicron傳播，但打疫苗可確保降低染疫重症、死亡率。

陳時中表示，如果民眾認為餐廳風險高，可避免赴餐廳內用，餐廳業者可增加內用防疫強度，至於過年期間搶頭香等特殊活動是否停辦，仍待觀察未來疫情走向，已交由內政部檢討後公布。

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