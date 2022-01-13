北市聯醫2起院內感染4人確診 採檢386人全陰性

台北市聯合醫院接連發生2起COVID-19院內感染，目前累計4人確診。台北市衛生局今天表示，針對案17570、案17571、案17572及案17701合計採檢386人，結果全數為陰性。

台北市立聯合醫院中興院區日前發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染，導致2名專責病房護理師（案17570、案17571）及一名親密接觸者（案17572）確診；聯醫仁愛醫院昨天又有一名專責病房護理師（案17701）確診。

台北市衛生局疾管科長張惠美今天在視訊記者會上表示，案17570匡列醫院工作者及擴大採檢相關接觸者共162人，結果全數為陰性；案17571採檢同住者3人、擴大採檢大同區某國小及課後班師生共101人，結果全數為陰性。

案17572職場接觸者、足跡接觸者及擴大採檢對象共60人，結果全數為陰性；案17701採檢25名同病房人員、密切接觸者，並擴大採檢35名醫護、行政及清潔人員等，結果同樣全數為陰性。

衛生局指出，聯合醫院負擔台北市大部分確診者收治任務，統計至11日，共收治126人，其中3人為本土個案，另外123人則是境外移入。

衛生局表示，原本案17570及案17571的病房原本總共收治14名確診病患，此病房目前採取只出不進；案17701負責的病房共收治12名確診病患，已全數移至另一間病房照護。

此外，台北市醫師職業工會今天揭露聯合醫院有確診者擅自將抽風設備關掉，衛生局表示，已經請聯合醫院了解狀況，將依實際行為判斷是否屬於違反傳染病防治法第36條或隔離措施，並做出裁處。

台北市副市長黃珊珊補充，案17570、案17571及案17701負責的病房都沒有台北市醫師工會所說的狀況。

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