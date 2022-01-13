入境確診多PCR真偽惹議 陳時中分析可能原因
長程航班落地採檢實施以來，陽性率居高不下，搭機前PCR真偽引發質疑。指揮中心指揮官陳時中說，考量病毒有潛伏期、檢驗也需要時間，應是國外疫情嚴峻才致陽性率高。
國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，境外移入病例大增，中央流行疫情指揮中心11日起針對長程航班進行落地採檢。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，昨天機場共有8班長程航班抵台，430名入境旅客中共驗出24人確診，陽性率5.58%；今天上午則有4航班入境，180名旅客驗出14人確診，陽性率7.78%。
指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，據推估，明天桃機入境人數將達高峰，預計將有4200多人入境，後天將有3900多人入境，此後就會陸續往下降，這幾天邊境壓力仍然相當大。
因應國際疫情嚴峻，指揮中心1月初緊急要求提供搭機2天前的PCR陰性報告，但陽性率仍居高不下，外傳是在許多國家有民眾花錢買PCR陰性報告的緣故。
陳時中坦言，他相信一定在有的國家可以花錢買，但若說所有入境者都用買的，也不盡然公平，國外染疫率太高應該才是最主要原因。
陳時中解釋，考量病毒有潛伏期、檢驗也需要時間，因此搭機前2天的PCR陰性報告，只能代表搭機5天前沒染疫，近日觀察也發現，每天實際入境人數都比原本預計的少約百人，最多一度減少300人，很可能就是在國外就驗出PCR陽性，因此相信加嚴PCR規定仍有發揮功能。
有媒體詢問，指揮中心是否考慮跟進美國，要求提供24小時內的PCR採檢報告。
陳時中說，若要跟進美國，那代表台灣要承認快篩，必須思考是否會讓風險更增高，先前也曾考慮過派團隊到美國負責檢驗，但考量有外交、可行性、比例原則等問題，兩相權衡下，還不如減少航班比較實際，不過目前他仍認為落地採檢就有一定效果。
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