住新北護理師染疫確診 匡列17人16人篩陰性

新北市府衛生局今天下午發布1名COVID-19本土個案，是住土城區的台北市某醫院護理師，疫調匡列新北接觸者共17人，採檢結果16人陰性（含同住男友）、1人檢驗中，將釐清感染源。

新北衛生局發布簡訊表示，住土城區的COVID-19（冠狀病毒疾病）本土病例為「案17701」，是台北市某醫院的30多歲女性護理師。

衛生局說，個案1月11日接種第3劑疫苗，晚間出現喉嚨痛、發燒、流鼻水症狀，12日至醫院採檢，核酸檢測（PCR）陽性，CT值16。

衛生局說，接獲通報立即展開疫調匡列、清潔消毒，匡列新北接觸者共17人，採檢結果16人陰性（含同住男友）、1人檢驗中，將持續配合職場疫調釐清感染源。

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