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自越南境外移入個案病逝 初步研判非感染Omicron

中央社 / 台北13日電
圖為桃機入境旅客排隊等候檢疫查核。示意圖／聯合報系資料照片
圖為桃機入境旅客排隊等候檢疫查核。示意圖／聯合報系資料照片

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增65例COVID-19確定病例，分別為14例本土個案及51例境外移入；另新增1例自越南境外移入個案死亡，初步研判應非感染Omicron變異株。

指揮中心指揮官陳時中今天下午疫情記者會中表示，今天新增本土個案為3例男性、11例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別為10名桃園中壢聯邦銀行行員、1名行員家人、遭居服員傳染友人（案17507）的2名居家隔離中的家人，以及與桃園機場無關的北市聯醫仁愛院區1名專責病房護理師。

至於今天新增的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）死亡個案，陳時中表示，個案為50多歲本國籍男性，具慢性病史；去年12月於越南確診，當月17日由國際緊急醫療專機從越南接運返國住院隔離治療，返台時已經插管，今年1月9日死亡。

媒體提問，病逝的越南醫療專機個案是否可能為國內首例Omicron死亡個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，個案去年12月初就有症狀，經疫調發現曾接觸過確診員工，在越南確診後，因疫情惡化搭醫療專機返台，抵台時已經是嚴重肺炎，送加護病房插管。

羅一鈞進一步說明，去年12月以來定序21名越南個案，全數為感染最早在印度發現的Delta變異株，國內至今沒從越南境外移入個案檢出Omicorn變異株，再加上越南境內直到去年12月19日才有首例Omicron個案，研判這一名死亡個案應該不是感染Omicron。

今天新增境外移入個案為17例男性、28例女性、6例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（28例）、越南（3例）、法國、澳大利亞、菲律賓及英國（各2例）、阿拉伯聯合大公國、哥斯大黎加、瓜地馬拉、印尼、德國、孟加拉、丹麥、印度及義大利（各1例）移入；另3例調查中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1萬7624例確診，分別為2905例境外移入，1萬4665例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計114例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，另13例為境外移入。

新冠肺炎 COVID-19

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