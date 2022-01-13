北市聯醫2院區護理師染疫哪環節出錯？ 張上淳：尚無法確認
北市聯醫中興、仁愛院區相繼有照顧專責病房的護理師染疫，外界質疑哪個環節出錯造成。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，脫除裝備時無法看到實際狀況，也無法確定究竟是哪部分出問題，將請醫院對於流程面進行檢討，並加強第一線的防疫環節。
張上淳表示，醫護人員在第一線照顧確診病人很辛苦，需穿著繁複的防護裝備進到病房床邊，出來還得脫除裝備，雖然一再提醒，但忙碌中可能還是有小錯誤，其中以照顧重症病人者最危險。
但這兩家醫院的護理人員照顧的是輕症病人，並未有太繁複的治療動作，基本上在病室內的機會小，且脫除裝備過程尚無法確認究竟哪裡出狀況，會再請醫院檢討。
陳時中則表示，Omicron變異株在一個月多的時間就成為主流株，目前整體全球病例超過300萬例，越來越不可能靠一個防護就絕對阻絕，因此應該以多層次、多方向盡量降低重症率。
不過，台北市醫師職業工會今天也控訴，近期大量湧入的境外確診患者，不但造成醫護相當大的壓力，還有不少脫序行為，例如有個案將病房當作飯店，自行訂購餐點不斷要求醫療人員幫忙領取，否則就不配合治療，甚至還有人擅自關閉病室內抽風設備，造成醫護風險。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，傳染病確診病患是必須依法接受配合主管機關治療及檢查的義務，如果擅自關閉通風，可以新台幣3000至1萬5000元罰款，如果是擅離病房區域跑到外面，則可罰6至30萬元，會去了解依照情節輕重開罰。
而針對有媒體關心北市聯醫護理師是有哪國入境者傳染染疫，陳時中則表示，哪一國入境不是調查重點，病毒株才是重點。
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