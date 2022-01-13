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居服員疑在銀行脫口罩講電話傳承辦人員 4行員尾牙同桌吃飯染疫

北市聯醫連環爆！中興院區定序出爐 仁愛院區未外擴

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居服員疑在銀行脫口罩講電話 4行員尾牙同桌吃飯染疫

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
陳時中表示，針對銀行員相關個案已累計14人染疫，其中有四名員工曾經在尾牙時，於西餐廳同桌吃飯，已針對餐廳員工、用餐客人匡列疫調。圖／指揮中心提供
陳時中表示，針對銀行員相關個案已累計14人染疫，其中有四名員工曾經在尾牙時，於西餐廳同桌吃飯，已針對餐廳員工、用餐客人匡列疫調。圖／指揮中心提供

國內本土疫情延燒，傳播鏈擴及桃機工作人員、電子廠、居服員及銀行員等地。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，針對銀行員相關個案已累計14人染疫，其中有四名員工曾經在尾牙時，於西餐廳同桌吃飯，已針對餐廳員工、用餐客人匡列疫調。

指揮中心今日公布四張關聯圖最新進度，包含桃園機場工作人員（案17230）相關個案，後續並沒有增加案例，且定序結果出爐，除了計程車司機以外，包含機場保全、歌友會、清潔員都是同屬一序列（紅圈），今起桃機開始繼續做第二輪或第三輪的ＰＣＲ篩檢，今天有1千多人篩檢、明天有6千人，希望把桃機這一圈穩住。

關聯圖。圖／指揮中心提供
關聯圖。圖／指揮中心提供

第二張關聯圖為桃機手推車（案17473）及居服員（案17472）相關個案，其中居服員乾妹妹（案17507）家人，有婆婆和小孩兩位在居家隔離中採檢變成陽性，故新增2人確診。至於其他照顧家庭則為陰性。

第三張則關聯圖為居服員（案17472）衍伸的銀行行員確診個案。居服員12月30日、1月4日各前往該銀行，根據疫調顯示承辦人員（案17630）負責辦理相關業務。居服員疑洽談時，因講電話移開口罩。

至於該名銀行員（案17630）有一名家人確診，且根據前兩天因疫調，另其他十名人員都是在辦公，分別在一二三樓，另已確診行員有四人曾於1月7日尾牙同在一個西餐廳同桌吃飯，桃市府針對餐廳員工和用餐的客人進行疫調。

入境篩檢結果。圖／指揮中心提供
入境篩檢結果。圖／指揮中心提供
關聯圖。圖／指揮中心提供
關聯圖。圖／指揮中心提供
入境篩檢結果。圖／指揮中心提供
入境篩檢結果。圖／指揮中心提供
關聯圖。圖／指揮中心提供
關聯圖。圖／指揮中心提供

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